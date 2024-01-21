Sivasspor: 2 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip Sivasspor'un gollerini 8 ve 15. dakikada Ray Manaj atarken Gaziantep FK'nın gollerini ise 29. dakikada Draguş ve 41. dakikada Djilobodji kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 26 yaparken Gaziantep FK da 22'ye çıkardı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Barorow'un sol kanattan ortasında M'Bakata, Emrah Başsan'ı caza sahası içinde düşürünce Sivasspor penaltı kazandı.
8. dakikada Manaj, kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 1-0
12. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında Ogün Özçiçek, Emrah Başsan'ı ceza sahası içinde düşürdü. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, VAR'ın uyarısı sonucu penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu 2. defa ağlara gönderdi: 2-0
25. dakikada Kvet'in sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Barrow, topa sert vurdu. Top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.
29. dakikada Appindangoye'nin ceza sahası önünde topu, Maxim'e kapatırdı. Maxim topu boş pozisyondaki Draguş'a verdi. Draguş topu boş ağlara gönderdi: 2-1
41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşa Djilobodji'nin sert şutu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.
65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim, topa sert vurdu. Kaleye giden topu Camara, kafa vuruşuyla çıkardı.
84. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunu, kaleci Nita iki hamlede güçlükle kontrol etti.
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu defansa çarparak kornere gitti.
Karşılaşma 2-2 tamamlandı.