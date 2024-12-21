Sivasspor: 0 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor, 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 19'a, Samsunspor ise 30'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Ev sahibinde top koşturan Rey Manaj, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 19'a, 3. sırada yer alan Samsunspor ise puanını 30'a yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
4'inci dakikada sağ kanatta rakibinden topu kapan Emrah Başsan sol ayağı ile yerden kaleye gönderdi. Uzak köşeye giden topu kaleci Okan kornere çeldi.
24'uncu dakikada Samsun atağında soldan Bola ceza alanına yerden gönderdi. Yakın mesafeden Moundilmadji topa dokundu, açıyı kapatan kaleci Ali Şaşal topu kontrol etti.
34'uncu dakikada sağ kanattan Muja'nın içeriye çevirdiği top, ceza alanı dışına açıldı. Gelişine Ntcham sert vurdu, ceza alanı içinde kale önünde savunmada Uğur ayağıyla müdahale ederek topu kornere çeldi.
38'inci dakikada sağ kanattan Uğur ceza alanına ortaladı, arka direkte Emrah'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
45'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı, barajdan sekip kaleye yönelen topu köşeden kaleci Okan kornere çeldi.
62'nci dakikada sol kanattan Sivasspor atağında Charisis'in ortasında penaltı noktası üzerinden Manaj'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
72'nci dakikada Samsun atağında sağ kanattan içeri sokulan Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal iki hamlede topa sahip oldu.
79'uncu dakikada gelişen Samsun atağında, soldan Schindler yerden içeri gönderdi, altı pas içinde Moundilmadji topu üstten auta gönderdi.
90'ıncı dakikada Sivasspor'da peş peşe iki sarı kart gören Manaj kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Şansalan, Ali Can Alp, Bersan Duran
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, (Dk.74 Menig) Emrah Başsan (Dk.85 Koita), Rodrigues, Manaj
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 67 Soner Gönül), Benasser (Dk.73 Celil), Ntcham (Dk.85 Soner Aydoğdu), Muja (Dk.67 Laura), Holse, Dimata (Dk.67 Schindler), Moundilmadji
KIRMIZI KART: Dk.90 Manaj (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Charisis, Rodrigues,(Sivasspor) - Muja, Van Drongelen, Holse(Samsunspor)