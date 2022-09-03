Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de beşinci hafta mücadelesinde Sivas'ta karşı karşıya geldi.

12. dakikada sarı kart gören Uğur Çiftçi 88'de ikinci kartını görerek Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.

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İki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle noktalandı.

Henüz galibiyetle tanışmayan Sivasspor haftayı 3 puanla tamamlarken Fatih Karagümrük ise puanını 4'e yükseltti.

Sivasspor gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Giresunspor'u ağırlayacak.