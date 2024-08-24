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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Sivasspor: 0 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU - ikas Eyüpspor Haberleri

        Sivasspor: 0 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Ahmed Kutucu'nun golüyle galip gelen Eyüpspor, puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 21:15 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:15
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.

        Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmed Kutucu attı.

        Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi, puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Beşktaş'a konuk olacak.

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