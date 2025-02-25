Sivasspor: 0 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Pedro Brazao'nun golüyle galibiyete ulaşan Bodrum FK, puanını 7'ye yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Sivasspor ise grubu puansız bitirerek elendi.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Sivasspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Bodrum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pedro Brazao attı.
Bu sonucun ardından grubu 7 puanla 2. sırada tamamlayan Bodrum FK, adını çeyrek finale yazdırdı. Sivasspor ise grubu puansız bitirerek kupaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
38'inci dakikada sol kanattan Gökdeniz'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Brazao, sol ayağı ile yaptığı vuruşla topu kaleci Nikolic'in yanından ağlara gönderdi: 0-1.
45'inci dakikada Emre'nin pasında ceza alanı önünden Pritchard vuruşunu yaptı, kaleci köşeden topu kornere çeldi.
İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
52'nci dakikada Bodrum FK'da Bardhi serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Nikolic'ten dönen topu Gökdeniz tamamlamak istedi, vuruşu dışarı gitti.
Karşılaşma Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Samet Özkul, Egemen Savran
SİVASSPOR: Nikolic, Aladdin (Dk.90 Mustafa), Radakovic, Emirhan, Uğur (Dk.46 Menig), Emre (Dk.69 Sinan), Bieganski (Dk.89 Mehmet Talha), Azizbek, Oğuzhan, Pritchard (Dk.88 Mümin Barış), Bekir
BODRUM FK: Sousa, Üzeyir (Dk.86 Celutska), Herelle, Ali, Ege, Brazao, Erkan (Dk.86 Cenk), Mohammed, Dimitrov (Dk.76 Okita), Bardhi (Dk.63 Ahmet), Gökdeniz (Dk.76 Celal)
GOL: Dk.38 Brazao (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Emre, Oğuzhan Aksoy (Sivasspor)