Sivas'taki GES yatırımını 5G ile İstanbul'dan açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve fuar katılımcıları katıldı.

Etkinlik kapsamında İstanbul'daki fuar katılımcıları 5G üzerinden yapılan bağlantıyla Sivas'taki açılışı gecikmesiz izledi. Bu deneyim, Türk Telekom'un 5G altyapısının sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve güvenilir bağlantı özellikleriyle mümkün oldu.

Türk Telekom Grubu'nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine denk gelen kapasiteye sahip Sivas Zara GES, yıllık yaklaşık 200 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olma özelliği taşıyacak.

Bu yatırımla yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen şirket, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını güneşten karşılayacak, karbon salımını azaltacak ve çevreye duyarlı büyüme hedeflerini güçlendirecek.

Türk Telekom, Sivas'taki yatırımın ardından Malatya ve Ağrı'da kuracağı GES'lerle birlikte toplam 530 megavat pik (MWp) seviyesinde kurulu güce sahip yenilenebilir enerji tesislerini hayata geçirmeyi planlıyor.

"5G TEKNOLOJİSİ FARKLI ALANLARDA FARKLI UFUKLAR AÇACAK"

Açıklamada açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iletişim altyapısı için çok önemli olan Türk Telekom'un, tecrübesiyle 5G'de Türkiye'yi farklı bir noktaya götüreceğini belirtti.

Bayraktar, ortaya koydukları enerji atılımlarının birçok firmayı, birçok sanayi kuruluşunu, enerjide üretici haline getirdiğine işaret ederek, Türk Telekom'un projesinin de bunun çok önemli bir örneği olduğunu kaydetti.

Gelecek yıllarda projelerin artması ve farklı şehirlerdeki projelerin devreye girmesiyle, Türkiye'nin enerjisine enerji katılacağını vurgulayan Bayraktar, "Bunun yanında teknolojide yaşanan gelişmeler, gündemdeki 5G teknolojisi de farklı alanlarda farklı ufaklar açacak. Bugün de İstanbul'dan Sivas'a gecikmesiz, hızlı şekilde yaptığımız bağlantı ile bu yeni teknolojinin bize sunduklarını yerinde deneyimledik. Türk Telekom'un Sivas'taki GES yatırımının açılışını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELECEĞİNE YÖN VERMEYE KARARLIYIZ"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da iletişimin her çağında daima yeniliklere öncülük ettiklerini ve Türkiye'yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapıları ve yenilikçi teknolojileriyle, Türkiye'nin dijital geleceğine yön vermeye kararlı olduklarını vurguladı.