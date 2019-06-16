Sivas'ta dün merkeze bağlı Çöken köyündeki konteyner eve yıldırım isabet etti. Bir süre sonra konteyner ev alev aldı. Yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İHA'daki habere göre kısa sürede olay yerine Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri gitti. Ekipler tarafından söndürülen yangında konteyner ev kül oldu. Yangında kimse yaralanmazken Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.