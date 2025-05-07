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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta iki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!

        Sivas'ta, evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'ten, 2020 yılından beri haber alınamadığı ortaya çıktı. Uğur Şimşek'in amcası 77 yaşındaki Fevzi Şimşek, "Pırıl pırıl çocuklardı. Önce kızı, sonra da eve gelen oğlanı öldürmüşler. Babaları kayıptı. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Önce kızı, sonra ağabeyini kesmişler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:42
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        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
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        Sivas'ta kan donduran olay, dün saat 00.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede meydana geldi.

        ANNESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

        Melisa Şimşek, 16 yaşındaydı ve Milli kayakçıydı.
        Melisa Şimşek, 16 yaşındaydı ve Milli kayakçıydı.

        DHA'daki habere göre köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde eve geldiğinde çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'i (16) kanlar içinde hareketsiz buldu.

        OLAY YERİNDE CAN VERMİŞLER

        Umutcan Şimşek, 22 yaşındaydı.
        Umutcan Şimşek, 22 yaşındaydı.

        Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        PLASTİK KELEPÇELERLE ELLERİ BAĞLANIP, BOĞAZLARI KESİLMİŞ

        Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi.

        CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        MASKELİ ŞÜPHELİ 5 SAAT BİNADA KALMIŞ

        Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

        Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ancak şu ana kadar şüphelinin izine rastlanmadı.

        1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli görülen 1 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgisinin olup olmadığının soruşturulduğu öğrenildi. Ölen kardeşlerin hastanedeki otopsi işlemleri ise devam ediyor.

        EN SON ANKARA’DA GÖRÜLMÜŞ

        Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in, 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıktı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in, 24 Temmuz 2020’de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şimşek'in en son Ankara'da görüldüğü belirlendi.

        KARDEŞLERİ VE EŞİ PROGRAMA ÇIKMIŞ

        Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek dehşeti anlattı.
        Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek dehşeti anlattı.

        O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek’in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek’in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi.

        HAKKINDA GAİPLİK KARARI ÇIKARTILMIŞ

        Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ortaya çıktı. 5 yıldır kendisinden haber alınamayan Uğur Şimşek hakkında gaiplik kararı çıkartıldığı öğrenildi.

        "ÖNCE KIZI SONRA AĞABEYİNİ KESİYOR"

        Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek (77), olayın yaşandığı bina önünde basın mensuplarına gözyaşları ile bildiklerini anlattı. Şimşek, "Anneleri Yıldızeli ilçesine gitmişti. Çocuklar evdeydi. İkindiden sonra biri geliyor. Maskeli, şapkalı, eldivenli bir adam gelmiş. İçeride kızı buluyor, onu kesiyor. Sonra kardeşi geliyor onu da kesiyor. Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş.

        "ÇOCUKLAR ÇOK EFENDİYDİ"

        İkisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk. Babaları kayıptı. Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Erkek adam niye kaçıyorsun. Para alış verişi, alacak verecek meselesi varmış. O yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktılar. Polisler şüpheliyi arıyor. Kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi. Dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakinlerdi. Onlara hiçbir şey diyemem. Herhangi bir kötülükleri yoktu" dedi.

        MELİSA MİLLİ KAYAKÇIYDI

        Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek'in, Kongre Lisesi 10'uncu sınıfında eğitim gördüğü, aynı zamanda milli kayak sporcusu olduğu ve müsabakalarda dereceleri bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi Umutcan Şimşek'in ise kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı öğrenildi.

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