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        Haberler Gündem Sivas'ta TIR ile çarpışan pikabın sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Sivas'ta TIR ile pikap çarpıştı: 1 ölü

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde TIR ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 00:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:31
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        TIR ile pikap çarpıştı: 1 ölü
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        F.A. (32) yönetimindeki TIR, Sivas-Erzincan kara yolu Kanlıarmut geçidinde, M.Y'nin (50) kullandığı pikap ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

        Kazada, pikap sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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