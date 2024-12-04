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        Haberler Yaşam Sivas'ta soğuktan donan kedi termal suda ısınmaya çalıştı

        Sivas'ta soğuktan donan kedi termal suda ısınmaya çalıştı

        Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Sessizliğin hakim olduğu doğal güzellikte, termal suyun kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:05
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        Donan kedi termal suda ısınmaya çalıştı
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        Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor.

        Yaz aylarında binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale, kış mevsiminde de eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.

        Beyaz örtüyle kaplanan travertenlerde, sıcak suyun soğuk havayla buluşmasıyla oluşan buhar ise görsel şölen sunuyor.

        Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekti. Yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmı donan kediye İHA muhabiri sahip çıktı.

        "ORTAM ÇOK SICAK"

        Alanın güzelliğini görmeye geldiklerini belirten Safa Koçköprü, "Hava ne kadar soğuk olursa olsun ortam çok sıcak ve güzel. Burası zaten çok meşhur bir yer. Suyumuz kükürtlü ve hiçbir zaman donmuyor. Sağlık açısından su çok faydalı. Kediyi de görebilirsiniz aslında. Üşümüş" şeklinde konuştu.

        "BUHAR DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"

        Güzel görüntünün kendilerini cezbettiğini söyleyen Fatih Hayta ise, "Normalde hava çok soğuktur ama suyun sıcaklığı burayı da ısıtmış. Buharı gördük dikkatimizi çekti görmeye geldik. Çok güzel bir ortam var" dedi.

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