Sivas'ta park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Akdeğirmen Mahallesi Dispanser Sokak'ta boş arsada park halinde bulunan ve sahibi henüz öğrenilemeyen 06 AGD 54 plakalı kamyonette yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yanan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.