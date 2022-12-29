Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelirken ilk 45 dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Sivasspor ikinci yarının başında skora dengeyi getirirken bu gol VAR'a takıldı.
50. dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşta Galatasaray kalesi önünde karambol oluştu. Sivassporlu futbolcuların üst üste şutlarını Muslera kurtardı.
Uruguaylı file bekçisinden dönen topa vuran Ulvestad skoru 1-1'e getirdi.
Bu golün ardından Erkan Özdamar, VAR ile iletişime geçti ve pozisyonu izlemeye karar verdi. Hakem Özdamar, pozisyonu bir süre inceledikten sonra golün geçersiz olduğuna karar verdi.
Oyun endirekt serbest vuruşla kaldığı yerden başlarken Erkan Özdamar'ın bu kararı sosyal medyada gündeme oturdu. Sivassporluların ise Özdamar'a yoğun itirazları vardı.
Haberin görselleri, beIN SPORTS yayınından alınmıştır.