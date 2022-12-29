Bu golün ardından Erkan Özdamar, VAR ile iletişime geçti ve pozisyonu izlemeye karar verdi. Hakem Özdamar, pozisyonu bir süre inceledikten sonra golün geçersiz olduğuna karar verdi.

Oyun endirekt serbest vuruşla kaldığı yerden başlarken Erkan Özdamar'ın bu kararı sosyal medyada gündeme oturdu. Sivassporluların ise Özdamar'a yoğun itirazları vardı.