Mübarek Ramazan Ayı için geri sayım başlamış durumda. İslam aleminin coşku ile beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Sivaslı vatandaşlarımız ise iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Sivas sahur ve iftar vakitleri...