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Sivas, mimari yapıları ve doğal güzellikleri sayesinde turizme önemli katkı sağlayan nadide şehirlerden biridir. Tarım ve sanayi faaliyetleri de en az turizm kadar ekonomiye katkı sağlamaktadır. Coğrafi özellikleri itibariyle kış turizmi için de idealdir. Sivas ilçeleri nelerdir? Sivas’ın ilçeleri tam listesi nedir? Sivas merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Sivas ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Sivas İlçeleri

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İç Anadolu Bölgesi’nin en eski ve önemli kentlerinden biri olan Sivas, kuzeyinde Ordu, kuzeybatısında Tokat doğusunda Erzincan, kuzeydoğusunda Giresun, batısında Yozgat, güneybatısında Kayseri, güneyinde Malatya ve Kahramanmaraş ile çevrilidir. Eski adı Sebastia, Sebasteia veya Samassia olan Sivas, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birini oluşturmaktadır. Kazı çalışmalarından elde edilen bulgular yörede ilk yerleşimin Cilalı Taş Devri'ne uzandığını göstermektedir. Bu köklü tarihi sebebiyle de antik dönemlerde Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar ve Persler gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple de tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Sivas iline bağlı 17 ilçe mevcuttur. İşte, Sivas’ın ilçeleri:

Sivas (İl Merkezi)

Akıncılar

Altınyayla

Divriği

Doğanşar

Gemerek

Gölova

Gürün

Hafik

İmranlı

Kangal

Koyulhisar

Suşehri

Şarkışla

Ulaş

Yıldızeli

Zara

Sivas'ın İlçeleri

Gerek el değmemiş güzellikleri gereke tarihi yapılarıyla Sivas’ta ziyaret edilebilecek pek çok yer vardır. Görülebilecek yerlerin de birbirine yakın konumda bulunması, Sivas'ı kolayca gezilebilir bir şehir haline getirmektedir. Sivas’ta yer alan tarihi yapıların başında Divriği Ulu Cami geliyor. Bunun yanı sıra Sifaiye Medresesi, Bürüciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, Taşhan, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Sivas'ın merkezinde yer alan önemli tarihi yerlerdir. Tarihi yerlere karşılık doğal oluşumlar da yerli ve yabancı turistin bir o kadar ilgisini çekmektedir.

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Sivas Eğri Köprü, Gürün Gökpınar Gölü, Kangal Balıklı Kaplıca, Zara Tödürge Gölü ve Hafik Gölü, mutlaka görmeniz gereken doğal güzelliklerdir. Bunun yanı sıra Sivas’ta ziyaret edebileceğiniz türbeler bulunmaktadır. Kadı Burhâneddin Türbesi, Abdulvahabi Gazi Türbesi, Ahi Emir Ahmed Türbesi, Şemseddin Sivasi Türbesi ve Şeyh Hasan Bey Türbesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Sivas ilinin 17 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Sivas (İl merkezi), Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara.

Sivas Merkez İlçeleri

Sivas ilimizin güncel nüfusu 634.924 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun % 78,57'si şehirlerde yaşamaktadır. İlde yıllık nüfus % 0,19 oranında azalmıştır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Merkez ilçesidir, en az olduğu ilçe ise Doğanşar ilçesidir. Yüzölçümü itibariyle en büyük ilçesi yine Merkez ilçesi iken en küçük ilçesi Gölova ilçesidir. Büyükşehir statüsünde bir il olmadığından dolayı merkez ilçesi vardır. Sivas (Merkez) Sivas’ın merkez ilçesidir.

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Sivas İlçeler Haritası

Sivas ilçeler haritası yardımıyla ilçelerin harita üzerindeki konumlarına bakabilir, büyüklükleri ve yüz ölçümleri hakkında fikir edinebilirsiniz. Görsel bir destek aracı olarak harita kullanmak akılda kalıcılığı arttırmaktadır. Bu noktada Sivas ilimizin ilçeleri hakkında harita üzerinden genel bir bilgi edinebilirsiniz. İşte, Sivas merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü: