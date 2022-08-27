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Keyifli sitcom diziler: En iyi ve en komik sitcom önerileri

En iyi ve en komik sitcom önerileri

Sitcom diziler, keyifli vakit geçirmek ve günün stresini üzerinizden atmak için izlenebilecek en iyi türlerden biridir. Durum komedisi olarak adlandırılan sitcom en çok tercih edilen dizi türlerindendir. Bizler de sizler için en iyi ve en komik sitcom dizileri bir araya getirdik. İşte sitcom önerileri

27.08.2022 - 07:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sitcom ya da bir diğer adıyla durum komedisi izleyicileri güldürmeyi hedeflemektedir. İzlerken sizi içine çeken ve bırakmak istemeyeceğiniz dizi türlerinden biridir. Dönemine damga vurmuş en popüler ve en sevilen sitcom dizilerini bir araya getirdik. İşte izlerken kahkalara boğulacağınız sitcom dizileri...

  • TWO AND A HALF MEN

    Gösterim tarihi: 2003-2015

    IMDB: 7.1

    Zengin ve çapkın bir adam olan Charlie Harper bir o kadar da başarılı bir reklam müziği yazarıdır. Bir gün Charlie'nin erkek kardeşi Alan eşinden boşanır ve evini de davada kaybeder. Charlie, kalacak yeri olmayan Alan'a ve hafta sonları yanında kalan oğlu Jake'e gönülsüz de olsa evini açar. 12 sezon boyunca yayınlanmaya devam eden dizi 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez Emmy Ödülü’ne de aday gösterilmiştir.

  • YOUNG SHELDON

    Gösterim tarihi: 2017-günümüz

    IMDB: 7.5

    The Big Bang Theory'nin spin-off (yan yapım) dizisi olarak başlayan Young Sheldon günümüzde hala devam etmektedir. Dizi, üstün zekalı bir çocuk olan Sheldon'ın ailesine çıkardığı zorlukları komik bir dille anlatmaktadır. 

  • NEW GIRL

    Gösterim tarihi: 2011-2018

    IMDB: 7.7

    New Girl temelde 6 kişilik bir arkadaş grubunun arasında geçen olayları konu alır. Sevgilisinin kendisini aldatmasıyla yeni bir ev arayışına başlayan Jessica, gazetede gördüğü "Dördüncü ev arkadaşı aranıyor" ilanına başvurur. İlan sahiplerinin kadın olduğunu zanneden "Jess" aslında ilanın üç erkeğe sahip çıkmasıyla şaşırır. Sonunda bu üç erkekle ev arkadaşı olan Jessica'nın maceraları böylece başlamış olur.

  • THAT 70'S SHOW

    Gösterim tarihi: 1998-2006

    IMDB: 8.1

     

    17 Mayıs 1976'dan 31 Aralık 1979'a kadar yaşadığı olayların 6 gencin etrafında geçen olayları konu alan dizi dönemin sosyo-politik durumunu izleyiciye komik bir biçimde anlatmaya çalışır. Temelinde Amerikan rüyasına farklı bir yaklaşım sunmaktadır.

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