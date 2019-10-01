Kıdem tazminatlarının sisteme alınması ile adının da Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi olarak değiştirilmesi planlanan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne gurbetçilerin de katkıda bulunması için düzenleme yapılacak. Türkiye'de tasarrufların birikmesi ve finansal sistemin istenilen derinliğe kavuşması için büyük önem verilen BES'te tasarruf yapan gurbetçiye döviz bazında birikim yapma olanağı getirilirken devlet de gurbetçiye tıpkı Türkiye'de yaşayan vatandaşlara yaptığı gibi katkıda bulunacak. Böylece her ay 100 dolar veya Euro tasarruf yapan gurbetçiye 25 Euro veya dolar da devlet katkıda bulunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda gurbetçi vatandaşlarımızın dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlandırılacağı belirtildi. Programda "Finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, ﬁnansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına Dövizli BES uygulamasına geçilecektir" denildi. Eğer bir farklılık yapılmaz ise gurbetçiler de 10 yıl ve 56 yaş koşullarını yerine getirdiklerinde BES'te emekli olma hakkına kavuşacak. Tabii ki biriktirdiği parayı döviz olarak geri alacak veya emekli maaşı döviz olarak ödenecek.

ŞİRKET DEĞİŞTİRMEYE GEREK KALMAYACAK

YEP'te ikinci önemli düzenleme de emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacağının belirtilmesi oldu. Böylece A emeklilik şirketinde bulunan vatandaş B şirketinin başarılı fonunu alabilecek ve böylece daha çok kazanç sağlayabilecek. Yani bir anlamda şirket değiştirmek gibi zahmetli bir işe katlanmadan performansına göre fonlara seçip en iyi olanı tercih edecek.

HER ÇOCUĞA BİR KUMBARA HESABI

Tarımda sulama ve seracılığa destek vererek enflasyonun önünü almayı, turizmde de önemli dönüşümleri hedefleyen aynı zamanda inşaat başta olmak üzere içeride üretilebilecek ürünlerin ithal edilmesinin önünü almayı hedefleyen programda bir önemli bir düzelme de çocuklara yönelik olacak. Vatandaşın Kumbara Hesabı uygulaması ile her yeni doğan çocuğa bir banka veya katılım finans şirketi hesabı açılacak, böylece finansal sisteme katılım ve tasarruf erken yaşta teşvik edilecek. Ayrıca kurulan Türk Reasürans A.Ş. ile reel sektörün sigorta teminatı bulmakta zorlandığı alanlarda Türkiye Reasürans Havuzu devreye girecek, uygun fiyatla sigortaya erişim sağlanacak.

Sermaye piyasasının gelişmesi için gerekli mevzuat ve kurumsal altyapı güçlendirilecektir. Sermaye Piyasası Kanununda sermaye piyasalarının etkinliğini güçlendirici değişiklikler yapılacak. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurulacak.

Kitle fonlaması uygulaması ile yatırımcılar için alternatif bir yatırım kanalı, girişimciler için de yeni bir finansman kanalı oluşturulacak.



KEY GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Programda ayrıca Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesinde uzun vadeli tasarrufu teşvik edecek ve düşük maliyetle konut edinimi sağlayacak Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi kurulacağı ifade edildi. Bu sistem eski Konut Edindirme Yardımı hesaplarını çağrıştırıyor. Ancak ayrıntılarını daha sonra göreceğiz. Program açıkladıktan sonra tartışma konusu olan dolarizasyonu nasıl önleneceğine dair ipucu ise Borsa İstanbul bünyesinde bir döviz piyasası kurulması cümlesinde saklı. Ancak aynı cümlede ek önemlerin de alınacağı belirtildi.