Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul Şişli'de arkadaşıyla yürürken öldürülen Mesut Mevlevi'nin (32),İran İstihbarat Servisi'nin eski üyesi olduğu öne sürüldü. Olayda yaralanan ve arkadaşı olduğu öne sürülen kişinin ise, olayla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 14 Kasım'da meydana geldi. İran uyruklu Mesut Mevlevi yolda yürürken arkasından yaklaşan silahlı bir kişi peş peşe tetiğe bastı. Mevlevi'ye kurşun yağdıran saldırgan daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayda Mevlevi ve yakınındaki bir kişi yaralandı. Mesut Mevlevi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde 11 boş kovan bulundu.

ESKİ İRAN AJANI OLDUGU İDDİASI

Sokakta yaşanan kanlı infazın ardından Mesut Mevlevi hakkında sosyal medyada İran İstihbarat Servisi'nin eski üyesi olduğu yönünde iddialar yer aldı. Mevlevi’nin sosyal medya hesaplarında İran’daki muhtelif askeri tesislerde çekilmiş fotoğraflar da bulundu. Mevlevi'nin Amerika'da bir üniversitede yapay zeka üzerine doktora eğitimi aldıktan sonra İran Radyo ve Televizyonu'na bağlı kanallara birçok kez konuk olduğu da öne sürüldü.

'OLAY ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULUYOR'

Emniyet yetkilileri, Mesut Mevlevi'nin İran İstihbarat Servisi'nin eski üyesi olduğu yönünde ellerinde bir bilgi bulunmadığını belirtti. Olayda yaralanan kişi de incelemeye alında. Yapılan incelemelerde, vurulan Nuri O.'nun Mevlevi ile bir ilişkisi veya arkadaşlığı olmadığı saptandı. Nuri O.'nun olay sırasında seken kurşunlardan yaralanan bir vatandaş olduğu belirlendi. Olayla ilgili her türlü bilginin değerlendirilerek soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.