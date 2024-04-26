Şişli'de rezerv yapı alanındaki inşaat alanı mühürlendi

Şişli Belediyesi'ne bağlı ekipler, Merkez Mahallesi 10619 ada 3 parselde bulunan alanda sabah saatlerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemede projeye aykırı çalışmalar yapıldığını belirleyen ekipler, projeye göre 12 milimetre çapında olması gereken bazı demirlerin 10 milimetre kullanıldığını, iksa kazıklarının uygulama sırasında değiştirilerek, proje dışına çıkıldığını tespit etti.

Ayrıca, yapılan incelemelerde yapı denetim firmasının "aykırı" yaptığı işlemlere hiçbir müdahalede bulunmadığı da görüldü.

DAHA ÖNCE DE DURDURULMUŞTU

Öte yandan, belediye ekipleri 8 Nisan 2024 tarihinde yaptıkları denetimde, inşaat alanındaki eksiklikler dolayısıyla "durdurma" kararı vererek, ilgili firmadan onaylı ve ıslak imzalı proje istenmişti.

Bakanlıkça ruhsat onaylı projenin ilgili firma tarafından belediyeye sunulmasının ardından inşaat alanında çalışmalar yeniden başlamıştı.

Konuya ilişkin yasal süreç devam ederken, belediye ekiplerinin, denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

KURUM'UN İMZASI VAR

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim öncesinde 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla, deprem toplanma alanı da olan 24 bin metrekarelik arazinin Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı olan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla rezerv yapı alanı ilan edildiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Şahan, açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Bu duyduğunuz inşaat sesleri Şişli’ye saplanmak istenen hançerin öncü sesleridir. Burası bizim, 'Şişli'nin Kanal İstanbul'u' diye tanımladığımız rezerv alan ilan edilen 24 bin metrekarelik bir alan. 2021 yılında deprem yasaları kullanılarak rezerv yapı alanı ilan edildi. Bu kararın altındaki imza bugünkü Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum’un imzasıdır. Vatandaşların başlattığı hukuki mücadele ve belediyemizin açtığı hukuki mücadele burayı kazandı bu rezerv yapı alanı iptal edildi. 2022 yılında, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum imzasıyla yine aynı alan yine rezerv alan ilan edildi."