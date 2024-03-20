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Şişli’de rezerv alan ilan edilen 24 bin metrekarelik inşaat alanı yeniden tartışma konusu oldu. CHP’li Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, inşaat sahası önünde partilerle birlikte açıklama yaptı.

Şahan, projenin İstanbul’un sorunlarını çözmediği gibi büyük bir risk ve krize neden olacağını savundu. Şahan, “Bu proje bir hançer ve kentin deprem sorununu çözmüyor” dedi.

“PROJE İSTANBUL’DA GERÇEK BİR KRİZE NEDEN OLACAK” Yalın Onat Ergör’ün haberine göre, CHP Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan inşaat hazırlıklarının sürdüğü Şişli’deki 24 bin metrekarelik inşaat önünde basın açıklaması yaptı. REKLAM

Şişli Belediye Başkan Adayı Şahan “Yapılmak istenen bu proje, bu kentin merkezine hançer saplamaktır. Bu proje ile kentin merkezine otel, rezidans, AVM, konut inşası ile sirkülasyonu 100 binin üzerine geçen bir mahalle kadar nüfusu buraya getirecektir. Olan sadece Şişli’ye olmayacak, İstanbul'un trafiğine, İstanbul'un bütün konularına ilişkin gerçek bir krize sebep olacak bir projedir” dedi.

ŞAHAN: BU İNŞAAT ŞİŞLİ’YE HANÇER CHP’nin Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, inşaat alanı önünde yaptığı açıklamada “Bu duyduğunuz inşaat sesleri Şişli’ye saplanmak istenen hançerin öncü sesleridir. Burası bizim, 'Şişli'nin Kanal İstanbul'u' diye tanımladığımız rezerv alan ilan edilen 24 bin metrekarelik bir alan. 2021 yılında deprem yasaları kullanılarak rezerv yapı alanı ilan edildi. Bu kararın altındaki imza bugünkü Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum’un imzasıdır. Vatandaşların başlattığı hukuki mücadele ve belediyemizin açtığı hukuki mücadele burayı kazandı bu rezerv yapı alanı iptal edildi. 2022 yılında, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum imzasıyla yine aynı alan yine rezerv alan ilan edildi" dedi.

“PROJEMİZDE BURASI DEPREM TOPLANMA ALANI” Aynı zamanda şehir plancısı olan Resul Emrah Şahan; söz konusu alan ile ilgili kendi projelerini de anlattı: REKLAM “Burada Yuvam İstanbul var, Kent Lokantası var, burada deprem toplanma alanı var, burada 24 bin metrekarelik açık alan var, burada gençler için spor alanı var, burada çocuklar için park alanı var, burada spor alanları var, kamusal alan var burada 2 bin araca yakın detaylı otopark projesi var. Şişli'de kişi başına düşen yeşil alan 1 metrekarenin altında. Çocuklar evlere hapsolmuş durumda. Bu iki fotoğrafa iyi bakalım. Biri rant biri halk, biri karanlık biri aydınlık, biri peşkeş biri kreş biri beton biri yeşil. En önemlisini söyleyeyim biri Murat Kurum, biri Ekrem İmamoğlu” diye konuştu.

“KENTİN DEPREM SORUNUNU ÇÖZÜYOR MU?” Resul Emrah Şahan konuşmasına şöyle devam etti: "Tek bir sorum var; bu proje, bu evraklar, bu imza, bu gördüğünüz proje ile Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Şişli'nin ve İstanbul'un hangi deprem sorununa ve yarasına ilişkin çözüm üretiyor? 16 milyonun rızkını bir avuç insana yedirmeyeceğiz. İstanbullu hiç unutmasın demokrasilerde halkın oyu bütün oyunları bozar arkadaşlar. 16 milyonun oyu bütün oyunu bozar, biz o oyunu bozmak için bu işin hem hukuki hem de siyasi takipçiliğini yapacağız ve bunu burada yaptırmayacağız. Şişli'nin deprem konusuyla ilgili bir sorununu çözüyor mu şu görsel?”

TARTIŞILAN REZERV ALANDA NE OLMUŞTU Geçtiğimiz yıllarda Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi’nde bulunan 24 bin metrekarelik alan alınan karar ile rezerv alanı ilan edildi. Konu mahkemeye taşındı, 5 Mayıs 2015’te arazinin imar planı değişti. 12 Aralık 2018’de araziye idare mahkemesi arazide zemin etüdü çalışması yapılması için izin verdi. 13 Ocak 2021’de rezerv yapı alanı ilan edilen araziyle ilgili kararı 8. İdare Mahkemesi 24 Nisan 2021’de iptal etti.

8 Ağustos 2022’de ikinci kez rezerv yapı alanı ilan edilen bölge için Şişli Belediyesi tekrar dava açtı. Dava 3’üncü İdare Mahkemesi’nde görüldü. 3 Mart 2023’te 3’üncü İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının ardından davanın reddine karar verildi. Temyiz istemiyle davacılar istinaf mahkemesine başvurdu. Süreç devam ederken geçtiğimiz günlerde arazi için yeniden zemin etüt yapılmasına dair izin verilmişti.