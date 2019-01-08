08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atık yağ toplama çalışmalarını “Yağını Lavaboya Dökme! Geleceğini Koru” sloganıyla sürdüren Şişli Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, okullardan muhtarlıklara tüm paydaşlarını bu konuda bilinçlendirerek atık yağ toplamalarını teşvik ediyor. 2 yılda toplam 886 ton atık yağ toplayan belediye, 1 milyon tona yakın içme suyunun kirlenmesini önledi. Şişli kişi başı 1,61 litre yağı geri dönüşüme kazandırarak pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı.
2 YILDA 556 TON ATIK YAĞ TOPLANDI
Ayrı toplanmadığında veya doğrudan lavaboya döküldüğünde ciddi çevresel etkileri olan atık yağlar, geri dönüştürülerek bitkisel, çevreci bir yakıt olan biodizelin üretilmesi sağlanıyor. 2 yılda toplam 886 ton atık yağ toplayan belediye, yürüttüğü bu çalışmalarla 1 milyon tona yakın içme suyunun kirlenmesini önledi.
KİŞİ BAŞI ATIK YAĞDA AVRUPA İLE YARIŞIYOR
Şişli’de geri dönüşüme kazandırılan atık yağ miktarı kişi başı 1,61 litre olarak gerçekleşti. Bu oranlarla Şişli, İspanya, İtalya, Hollanda ve İsviçre gibi pek çok Avrupa ülkesini geride bırakarak çok daha fazla atık yağı dönüşüme kazandırmış oldu. Okullarda ve mahallelerde yürütülen bilinçlendirme çalışmalarıyla Şişlililerin geri dönüşüm konusundaki farkındalığının da artırılması hedeflendi.
MUHTARLIKLARDA TOPLANAN ATIK YAĞLAR İKİ KAT ARTTI
Geri dönüşümü artırmak için muhtarları teşvik eden Şişli Belediyesi, bu kapsamda bir ödül programı da oluşturarak en çok atık yağ toplayan mahallelerin muhtarlarını ödüllendirdi. Muhtarlıklar aracılığı ile hanelerden toplanan atık yağ miktarı 2017 yılında 600 litre civarındayken, 2018 yılında iki kat artış göstererek 1.200 litrenin üzerine çıktı. En çok yağın toplandığı mahalleler sırasıyla Fulya, Halide Edip Adıvar ve İzzetpaşa mahalleleri oldu.
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