Şişli Belediyesi, kent lokantalarını yeniden açacak

Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.

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İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum atanan Şişli Belediyesi'nin kent lokantalarını kapattığı öne sürülmüştü. Yeni yönetim 25 Mart'ta yaptığı açıklamada belediye başkanlarının gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart'tan o güne kadar yaşanan tedarik sorunu nedeniyle lokantaların geçici olarak kapatıldığını, sorunun giderilmesinin ardından yeniden açılacağını bildirilmişti.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.