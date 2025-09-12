Habertürk
        Haberler Gündem Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a ikinci kez tutuklama talebi

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a ikinci kez tutuklama talebi

        Tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması talebiyle "icbar suretiyle irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

        Giriş: 12.09.2025 - 21:31 Güncelleme: 12.09.2025 - 21:36
        Şahan'a ikinci kez tutuklama talebi
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “terör” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 aydır olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün savcılığa ifade verdi.

        Savcılığa SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) yöntemiyle bağlanarak ifade veren Şahan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

        Şahan İBB “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutukluydu. İlk kez “yolsuzluk” soruşturmasına dahil edildi.

        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “terör” davasından tahliye kararı alsa da “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        #Resul Emrah Şahan
        #haberler
