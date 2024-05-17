Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Şişkinlikle başa çıkmanın doğal yolu: Vücutta biriken sudan kurtulmanızı sağlayabilecek 9 ödem attırıcı besin!

        Şişkinlikle başa çıkmanın doğal yolu: Vücutta biriken sudan kurtulmanızı sağlayabilecek 9 ödem attırıcı besin!

        Ödem, birçok insanın sık yaşadığı yaygın bir rahatsızlıktır. Ödemin ana nedenlerinden biri sodyum alımının fazla olmasıdır bu yüzden vücutta çok fazla su birikerek şişebilir. İnsanlar ise bu durumdan kurtulmak için daha sağlıklı beslenebilirler. Peki, hangi besinleri tüketmek ödemi azaltmaya yardımcı olabilir? İşte, sizin için ödem attırmaya yarayabilecek 9 besin!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ödem, vücutta fazla sıvı birikmesi sonucu oluşan şişliklerdir. Bu durum hormonal değişikliklerden, kilodan veya uzun süre ayakta kalmaktan dolayı oluşabilir. Vücutta oluşan bu şişlikler, insanları rahatsız ettiğinden kurtulmak için doğal yöntemler arayabilirler. Bu yöntemlerden biri, ödemi vücuttan kısa sürede atmaya yarayan besinlerdir. Ancak çoğu beslenme uzmanına göre, ödem attıran besinler sadece bir parça çözüm sunabilir, yine de bu besinleri tüketmek kısa süreli çözüm sağlayabileceğinden sizin için derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          1. ISPANAK

          Ispanak, yüksek potasyum içeriği sayesinde böbrek fonksiyonlarını destekler ve vücuttaki sıvı dengesini sağlar. Ayrıca, içerdiği antioksidanlar ve diğer besin maddeleriyle vücuttaki iltihabı azaltabilir, böylece ödemi de hafifletmeye yardımcı olabilir.

        • 3

          2. LAHANA

          Lahana, doğal bir diüretik etkiye sahiptir, yani idrar söktürücü olarak çalışır. Bu özelliği sayesinde vücuttaki fazla sıvıyı atarak ödemi azaltabilir. Ayrıca, lahana anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve vücuttaki iltihabı azaltarak ödem semptomlarını hafifletebilir.

        • 4

          3. PANCAR

          Yüksek potasyum içeriği ile pancar, böbrek fonksiyonlarını destekleyerek vücuttaki sıvı dengesini sağlar. Ayrıca, içerdiği nitratlar kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebilir ve böylece ödemi azaltabilir.

        • 5

          4. MAYDANOZ

          Maydanoz, idrar söktürücü özelliklere sahip olduğu için vücuttaki sıvı birikimini azaltabilir. Ayrıca, içerdiği flavonoidler ve antioksidanlar sayesinde vücuttaki iltihabı azaltabilir ve ödemi hafifletebilir.

        • 6

          5. YABAN MERSİNİ

          Antioksidan açısından zengin olan yaban mersini, vücuttaki iltihabı azaltabilir ve ödemi hafifletebilir. Ayrıca, doğal bir diüretik etkiye sahip olduğundan vücuttaki fazla sıvıyı atarak ödemi azaltabilir.

        • 7

          6. KİRAZ

          Kirazlar, antioksidan özelliklere sahiptir ve vücuttaki iltihabı azaltabilir. Ayrıca, kirazlar da doğal bir diüretik etkiye sahiptir bu yüzden ödemi hafifletebilir.

        • 8

          7. DOMATES

          Domates, potasyum açısından zengin olup böbrek fonksiyonlarını destekleyerek vücuttaki sıvı dengesini sağlayabilir. Ayrıca, içerdiği likopen antioksidanıyla vücuttaki iltihabı azaltabilir ve ödemi vücuttan attırabilir.

        • 9

          8. KUŞKONMAZ

          Kuşkonmaz da doğal bir diüretik özelliğe sahip besinlerden biridir ve idrar söktürücü olarak çalışır. Bu özelliği sayesinde vücuttaki fazla sıvıyı atarak ödemi azaltır. Ayrıca, kuşkonmaz antioksidanlar açısından zengindir ve vücuttaki iltihabı azaltabilir.

        • 10

          9. ANANAS

          Ananas, bromelin adı verilen bir enzim içerir. Bu enzimi, vücuttaki su tutulumunu azaltmaya yardımcı olabilir.

        • 11

          DİÜRETİK BESİNLER NEDEN ÖDEM ATTIRIR?

          Diüretik besinler, vücudunuzda biriken fazla su ve tuzdan kurtulmanıza yardımcı olurlar. Yani, daha çok tuvalete çıkmanızı sağlayarak ödem atmanızı sağlayabilirler.

          Kaynak: Tactile Medical, Better Health, Orlando Health, Cleveland Clinic

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Evlendiler
        Evlendiler
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Habertürk Anasayfa