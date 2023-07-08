Şişkinliği azaltarak, ödem attıran 10 besin

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KAYISI Potasyum içeriği bakımından oldukça zengin olan kayısı, sindirim sistemini düzenler ve beraberinde vücudu ödeme karşı korur.

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KİRAZ SAPI Kiraz sapı; hazımsızlık, şişkinlik ve ödem için idealdir. Kiraz yedikten sonra sapları atmak yerine onları bir çay haline getirebilirsiniz.

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SALATALIK Neredeyse tamamı sudan oluşan salatalık; mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır.

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YULAF Tam bir lif kaynağı olan yulaf, yapısında bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketliliğinin artmasına yardımcı olur.

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YOĞURT İçeriğindeki probiyotikler bağışıklığı güçlendirirken, aynı zamanda vücudu toksinlerden arındırmaya yardım eder.

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YEŞİL ÇAY Yüksek antioksidan içeriği ile yeşil çay, düzenli tüketildiğinde ödem atmaya yardımcı olur.

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KİVİ Kivinin içindeki pektin maddesi vücuttaki toksinleri temizler ayrıca kivi, C vitamini açısından zengindir.

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SU Ödem atmak için su mükemmel bir tercihtir. Su tüketmek ödem atmak ve kilo vermenin anahtarıdır. Suyu tek başına içemiyorsanız, bir bardak suya tarçın, nane veya limon ekleyebilirsiniz.

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ANANAS Ananas, içindeki lifler sayesinde sindirim sistemini destekler ve şişkinliği azaltır. Ayrıca içinde C vitamini de bulunur bu sayede bağışıklığınızı güçlendirerek kolajen üretiminizi destekler.

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