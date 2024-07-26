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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam’a Altın MIXX Ödülü - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam’a Altın MIXX Ödülü

        Şişecam, IAB Europe tarafından düzenlenen ve en başarılı dijital reklamların ödüllendirildiği MIXX Awards Europe 2024'te, "Atatürk'ün En Seveceği Şarkılar" projesiyle Altın MIXX ödülünü aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:44
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        Şişecam'a Altın MIXX Ödülü
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        Şişecam, Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024’te, VR-AR / Diğer Yeni Teknolojiler kategorisinde “Atatürk’ün En Seveceği Şarkılar” projesiyle Altın MIXX ödülünün sahibi oldu.

        Şişecam, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü özel bir projeyle anmıştı. Akademisyenler, yapay zekâ sanatçıları ve müzik araştırmacılarının 4 aylık yoğun çalışmalarıyla hayata geçirdiği ‘Atatürk’ün En Seveceği Şarkılar’ projesinde; Atatürk’ün dinlemeyi sevdiği şarkılar kaynak alınarak, yapay zekâ teknolojisiyle bugün dinlese en çok seveceği şarkılardan bir liste oluşturulmuştu.

        Proje için müzik araştırmacısı Serhan Bali, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, Yaratıcı Teknolojist Zeynep Nal Sezer, Yapay Zekâ Sanatçısı Bager Akbay’dan oluşan özel bir ekip çalıştı. Proje kapsamında önce tüm kaynaklarca Atatürk'ün en sevdiği şarkılar olarak bilinen eserler, yapay zekâya tanıtıldı. Ardından yapay zekâ bu şarkıları nota, gam, makam, söz, mod, tempo ve frekans değerlerini analiz etti. Projenin ikinci adımında Atatürk’ün "en seveceği" şarkıları bulmak üzere yine yapay zekâ tarafından binlerce güncel şarkı incelenerek, sevdiği şarkılara benzer olanlar listelendi.

        30 MİLYONDAN FAZLA DİNLENDİ

        Halen Spotify’da yayında olan 55 şarkılık liste, dijital mecralarda toplam 88 milyon kişiye erişirken, listenin yayınladığı Spotify'da 30 milyondan fazla dinlendi. 27 bin kez kaydedilen liste, Spotify mecrasında yapılan işlere göre 10 kat fazla kaydetme elde eden proje olmayı başardı. Projenin anlatıldığı Youtube’daki belgesel ise 3.5 milyon izlenme elde etti.

        Avrupa çapında dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards, dijital reklamları stratejiden yaratıcı çalışmaya ve uygulamaya, medya planlamasından entegrasyona, verimlilikten yatırımın geri dönüşüne kadar tüm katmanlarıyla değerlendiren tek yarışma olma özelliği taşıyor.

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