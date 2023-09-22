Şişecam üretim hattı yatırımını tamamladı

REKLAM advertisement1

Şişecam, Kırklareli Lüleburgaz’da ek yatırımlarla birlikte yaklaşık 4 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçirdiği otocam hattını devreye aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre devreye alınan bu yeni hat yıllık 200 bin ton kapasiteyle çalışırken 114 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın otomotiv ham camına özel olarak hayata geçirdiği bu ilk yatırımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Küresel çapta artan rekabet ve Türkiye için bir float hattı büyüklüğüne ulaşmış otomotiv camı ihtiyacının artarak devam etmesi üzerine, 2021 yılında Lüleburgaz’a bir düz cam hattı yatırım kararı aldığımızı duyurmuştuk. Şimdi bu yatırımı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Standartların dışında genişliğiyle dikkat çeken net 4,88 metre ene sahip yeni hat, bu özelliği sayesinde üretimde yüksek oranda verimlilik sağlayacak. Bu yatırımla Şişecam’ın mevcut durumda otocam üretimi yapan float hatları da kapasiteleri ve verimlilikleri artırılarak tamamen mimari cam üretimine yönlendirilebilecek.”

TOPLAM FLOAT ÜRETİM KAPASİTESİ YÜZDE 30 ARTACAK Şişecam’ın otocam üretim tesislerinde ince ve çok ince kalınlıktaki renksiz ve çeşitli renklerdeki ham cam ihtiyacının tamamına yakınının yeni float hattından karşılanacağını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman “Şişecam bu yatırıma ek olarak, global ölçekte en yüksek kapasiteye sahip 5 düz cam yatırımından biri olan Tarsus’taki TR9 float hattının yapımına ve Lüleburgaz’daki TR1 float hattının soğuk tamir ve kapasite artışı çalışmalarına devam ediyor. Bu iki yatırımın da tamamlanmasıyla birlikte Şişecam’ın Türkiye’deki toplam float üretim kapasitesi yüzde 30 oranında artarak 2,6 Milyon ton hacme ulaşacak” dedi. Açıklamada yer alan bilgilere göre Şişecam’ın Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ekseninde modern float teknolojisi ile üretim yapan ilk tesisi 1981’de Lüleburgaz’da üretime başlamıştı. Bugün, 2 fırın ile faaliyet gösteren tesiste düz cam, ayna ve otocam üretimi gerçekleştiriliyor. Şişecam’ın bugün Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Macaristan, Slovakya, Almanya, Bulgaristan ve Romanya'da da otocam alanında üretim faaliyetleri bulunuyor.