Şişecam SPK'ya başvurdu

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Şişecam, hisseleriyle ilgili bazı işlemler dolayısıyla SPK'ya başvurmaya karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Şişecam Yönetim Kurulu 31 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da halka açık paylarında görülen işlemler ve şirket yatırımcılarının şikâyetleri sebebiyle, şirketi ve şirket yatırımcılarını zarara uğratan, şirketin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleşebilmesi ve haklarında yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verdi.

Şirket bu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuruyu 10 Haziran 2024 tarihinde yaptığını duyurdu.