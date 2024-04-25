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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam'dan rekor Eurobond ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'dan rekor Eurobond ihracı

        Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştirdi. Şişecam ilgili Eurobond ihraçlarına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerinde talep ile Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:50
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        Şişecam'dan rekor Eurobond ihracı
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        Şişecam'ın İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli yurt dışı tahvil (Eurobond) ihraçlarına uluslararası fon ve finans kuruluşundan toplamda 3,5 milyar doların üzerinde talep geldi. Yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Bofa Securities’in yetkilendirildiği ihraçlarda, kupon faizleri sırasıyla yüzde 8,250 ve yüzde 8,625 seviyesinde gerçekleşti. Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 38’i ABD, yüzde 37’si İngiltere, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 10’u ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.

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        "DUYULAN GÜVENİ TEYİT ETMİŞ OLDU"

        Şişecam'ın ilk Eurobond ihracını 2013 yılında gerçekleştirdiği bilgisini veren Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Şişecam gerek yurt içinde gerek yurt dışında ihraç ettiği bono ve tahvillerine yönelik kurumsal yatırımcılardan aldığı güçlü alım talepleriyle ön plana çıkmayı başaran bir şirket. Şişecam’ın global başarılarının etkisiyle kredi notlarımız Moody's ve Fitch tarafından ülke reytinginin de üzerinde değerlendirilerek B2 ve BB- olarak belirlendi. Bunun ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına gelen en yüksek talep de Şişecam’a global ölçekte duyulan bu güveni bir kez daha teyit etmiş oldu" dedi.

        Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici de etkin likidite yönetimi perspektifinden tüm fırsatları sürekli takip ettiklerini belirterek "Sürdürülebilir değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda girdi verdiğimiz sektörlerin büyümelerini destekleyecek yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Önümüzdeki yatırım döneminde de gerekli sermaye piyasası ve finansman araçlarını bir kompozisyon halinde kullanmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu Eurobond ihracımızın dışında son dönemde Türkiye'de de önemli bono ihraçlarında bulunduk. Bunu ilgili para birimlerindeki ihtiyacımıza uyumlu olacak şekilde devam ettireceğiz" dedi.

        Sayılarla Şişecam’ın Eurobond İhracı:

        • Nominal tutarı 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar, sabit faizli tahvillerin kupon oranları sırasıyla yüzde 8,250 ve yüzde 8,625 olarak belirlendi.
        • Uluslararası fon ve finans kuruluşundan toplamda 3,5 milyar doların üzerinde talep geldi.
        • Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtım toplantıları Londra’da gerçekleşti.
        • Toplantılarda yaklaşık 54 yatırımcı kuruluş ile görüşme yapıldı.
        • Şişecam, 2013 yılından bu yana uluslararası piyasalarda toplam 2,3 milyar dolar Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
        • Şişecam’ın 2019 yılında gerçekleştirdiği 700 milyon dolar nominal değerli Eurobond ihracına da uluslararası fon ve yatırımcılardan yüksek talep gelmişti.
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