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        Haberler Dünya İngiltere Kralı, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesine ilişkin tasarıyı onayladı

        İngiltere Kralı, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesine ilişkin tasarıyı onayladı

        İngiltere'de düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesine ilişkin yasa tasarısı, Kral 3. Charles tarafından onaylandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:38
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        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
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        SkyNews'ün haberine göre Kraliyet Sözcüsü, Ruanda Planı'nın Kral 3. Charles'ın onayıyla yasalaştığını doğruladı.

        Ülkedeki düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı edecek yasa tasarısı, 23 Nisan'da Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası arasında defalarca gidip gelmesinin ardından Parlamentodan geçmişti.

        Başbakan Rishi Sunak, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı edecek uçakların 10 ila 12 hafta içinde kalkacağını duyurmuştu.

        TARTIŞMALI "RUANDA PLANI" NEDİR?

        İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

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        Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği karar, Yargıtay ve Yüksek Mahkemece yasaya uygun bulunmuştu.

        Kararın ardından Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemede yeni dava açmış, mahkeme de 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

        Mahkeme, temyiz yolunu açık tutmuş, insan hakları savunucularının bu mahkemede açtığı dava sonucu 29 Haziran'da Ruanda Planı'nın yasalara uygun olmadığına karar verilmişti. Hükümet ise Temyiz Mahkemesinin kararını Yüksek Mahkemeye taşımış, Yüksek Mahkeme de 15 Kasım'daki kararında Ruanda'ya yollanacak kişilerin kötü muameleye maruz kalma ve kendi ülkelerine gönderilme gibi risklerin bulunduğu gerekçesiyle planın yasaya uygun olmadığını açıklamıştı.

        Bunun üzerine Ruanda'yla 5 Aralık 2023'te yeni anlaşma imzalanmıştı.

        Bu anlaşmaya göre Ruanda'ya gönderilecek düzensiz göçmenler, İngiltere dışında başka bir üçüncü ülkeye sınır dışı edilemeyecek. Ruanda'daki diğer sığınmacılarla aynı haklara sahip olacak bu kişilerin yasal talepleri için destek verilecek. Ruanda'nın sorumlulukları bağımsız gözlemciler tarafından kontrol edilecek. Yasa tasarısıyla Ruanda, düzensiz göçmenlerin sınır dışına gönderilebileceği güvenli ülke kabul edilecek. Ruanda'nın güvenli olduğunu gösterir yasal adımlar ve uygulamalar da hayata geçirilecek.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Ruanda planı
        #İngiltere
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