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        Haberler Ekonomi Emlak Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada - Emlak Haberleri

        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada

        Avustralya'da yer alan Victor Adası üzerinde özel yerleşim bulunan en uygun fiyatlı adalar arasına girdi. İşte adanın özellikleri ve fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 12:23 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:24
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        • 1

          Avustralya'nın kuzeydoğusunda bulunan Victor Adası düzenlenen açık artırmayla yeni sahibini buldu.

        • 2

          Büyük Bariyer Resifinin yer aldığı Mercan Denizi'nde bulunan bu tropik adaya ana karadan 20 dakikalık bir tekne veya 10 dakikalık helikopter yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Adada helikopter pisti bulunuyor

        • 3

          Victor Adası yaklaşık 7.7 dönümlük büyüklükte ve üzerinde yeni renove edilmiş 350 metrekarelik 4 odalı bir villa bulunuyor.

        • 4

          Kurulan güneş panelleri sayesinde villa için gerekli olan enerji adada üretiliyor.

        • 5

          Adada ana villanın yanında çalışanların kalması için ayrı bir ev bulunuyor.

        • 6

          Su ihtiyacı ise 225 bin litrelik yağmur suyu deposu sayesinde yine ana karaya ihtiyaç olmadan sağlanabiliyor

        • 7

          Düzenlenen açık arttırma sonrası adayı Avustralya'nın Queensland Eyaleti'nde yaşayan bir aile satın aldı

        • 8

          Adanın yeni sahibine ilişkin bilgiler gizlilik gerekçesiyle verilmezken ailenin Victor Adası'nı yazlık olarak kullanacağı açıklandı

        • 9

          Victor Adası 2.51 milyon Avustralya doları (yaklaşık 53 milyon TL) bedelle satıldı.

        • 10

          Böylece ada, üzerinde hazır yerleşim bulunan adalar içerisinde en uygun fiyata satılan adalar arasında yerini aldı.

        • 11

          İlan sitelerine bakıldığında İstanbul'da Victor Adası ile aynı fiyata Beyoğlu Tarlabaşı'nda yeni yapılan 3+1 dubleks bir rezidans alınabiliyor.

        • 12

          Aynı paraya Bomonti'de uzaktan Boğaz'ı gören 3+1 bir rezidans da alınabiliyor.

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