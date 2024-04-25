Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
Avustralya'da yer alan Victor Adası üzerinde özel yerleşim bulunan en uygun fiyatlı adalar arasına girdi. İşte adanın özellikleri ve fiyatı...
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Avustralya'nın kuzeydoğusunda bulunan Victor Adası düzenlenen açık artırmayla yeni sahibini buldu.
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Büyük Bariyer Resifinin yer aldığı Mercan Denizi'nde bulunan bu tropik adaya ana karadan 20 dakikalık bir tekne veya 10 dakikalık helikopter yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Adada helikopter pisti bulunuyor
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Victor Adası yaklaşık 7.7 dönümlük büyüklükte ve üzerinde yeni renove edilmiş 350 metrekarelik 4 odalı bir villa bulunuyor.
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Kurulan güneş panelleri sayesinde villa için gerekli olan enerji adada üretiliyor.
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Adada ana villanın yanında çalışanların kalması için ayrı bir ev bulunuyor.
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Su ihtiyacı ise 225 bin litrelik yağmur suyu deposu sayesinde yine ana karaya ihtiyaç olmadan sağlanabiliyor
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Düzenlenen açık arttırma sonrası adayı Avustralya'nın Queensland Eyaleti'nde yaşayan bir aile satın aldı
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Adanın yeni sahibine ilişkin bilgiler gizlilik gerekçesiyle verilmezken ailenin Victor Adası'nı yazlık olarak kullanacağı açıklandı
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Victor Adası 2.51 milyon Avustralya doları (yaklaşık 53 milyon TL) bedelle satıldı.
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Böylece ada, üzerinde hazır yerleşim bulunan adalar içerisinde en uygun fiyata satılan adalar arasında yerini aldı.
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İlan sitelerine bakıldığında İstanbul'da Victor Adası ile aynı fiyata Beyoğlu Tarlabaşı'nda yeni yapılan 3+1 dubleks bir rezidans alınabiliyor.
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Aynı paraya Bomonti'de uzaktan Boğaz'ı gören 3+1 bir rezidans da alınabiliyor.
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