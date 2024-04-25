Meghan Markle ile saray arasında reçel savaşı

Meghan Markle, Prens Harry ile 2018'deki kraliyet düğününden önce, 2014'te oluşturduğu ve 2017'de kapattığı yemek tarifleri de paylaştığı bir yaşam tarzı blogu olan The Tig'i yönetiyordu. Ekranda yemek yapmak, eski ‘Suits’ dizisi yıldızı için uzun zamandır bir tutkuydu. Şimdilerde hazırlığı süren yeni proje için Meghan ve Harry ikilisi çekimlere katılıyor. Ancak çekimlerin kendi evlerinde yapılmadığı öğrenildi.

Meghan ve Harry çifti, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşındı. Finansal açıdan bağımsız olmak istediklerini söyleyen ikili, bugüne dek milyonlarca dolarlık prodüksiyon anlaşmalarıyla gündeme geldi.