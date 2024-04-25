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        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu

        İstanbul Avcılar'da aniden önüne çıkan araçtan kaçmaya çalışan sürücü, otomobille kafeye daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir kişi fenalık geçirdi, kafe önündeki bir kedi de canını son anda kurtardı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:53
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          Avcılar’ın Bağlariçi Caddesinde seyir halindeki bir otomobilin önüne kavşağa geldiği sırada aniden bir midibüs çıktı.

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          Midibüsü fark eden sürücü araca çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle bir kafeye daldı.

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          Otomobilde bulunan iki kişi kapıyı açarak dışarı çıkarken biri bayıldı. Kazadan kafe önündeki bir kedi de saniyelerle kurtuldu.

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          Kaza anı ve kedinin canını saniyelerle kurtardığı anlar ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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          Görüntülerde, otomobil sürücüsünün karşısına çıkan aracı görünce kaçmak isterken hızla kafeye çarpması ve bu sırada içeri girmek için kapı önünde bulunan bir sokak kedisinin sesi duyunca kaçarak kurtulduğu görüldü.

           

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          Kafe sahibi Cafer Duman, "Kavşakta karşısına midibüs çıkar çıkmaz direksiyonu kıran sürücü insanların 4-5 basamak çıkarak girdikleri kafeye arabayla girdi. Arkadaşlara müdahale ettik. Çıkardık biri fenalık geçirdi. Herhangi bir yaralı yok. Kapının önünde tesadüfen insanlar yoktu kimseye bir şey olmadı. Sadece bir kedi vardı. Kedi saniye ile hayatını kurtarmış. Tesellimiz kimseye de, kediye de bir şey olmadı" dedi.

           

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