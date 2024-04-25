Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu

Kafe sahibi Cafer Duman, "Kavşakta karşısına midibüs çıkar çıkmaz direksiyonu kıran sürücü insanların 4-5 basamak çıkarak girdikleri kafeye arabayla girdi. Arkadaşlara müdahale ettik. Çıkardık biri fenalık geçirdi. Herhangi bir yaralı yok. Kapının önünde tesadüfen insanlar yoktu kimseye bir şey olmadı. Sadece bir kedi vardı. Kedi saniye ile hayatını kurtarmış. Tesellimiz kimseye de, kediye de bir şey olmadı" dedi.