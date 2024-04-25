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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Avcılar'da otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular! - Güncel haberler

        Sigara isteme cinayeti! Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular

        İstanbul Avcılar'da, sabaha karşı otomobile aldıkları kişiler tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki Mehmet Koç hayatını kaybetti. Arkadaşı 21 yaşındaki H. ise yaralandı. Olayın detayları ortaya çıktı. Yaralı Ahmet H., emniyette verdiği ifadesinde, "Eve giderken yolda iki kişi el yaptı durduk. Araç içinde sigara isteme meselesinden tartışma çıktı. Birisi silah çıkarıp ateş etti. Sonra araçtan inip gittiler" dedi. Polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı

        Giriş: 25.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:29
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        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
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        Korkunç olay, bugün saat 03.30 sıralarında Avcılar’da meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, arkadaş olan Mehmet Koç (21) ve Ahmet H. (20), otomobil ile eve gittikleri sırada otostop çeken iki kişiyi gördü.

        BİRİNİ ÖLDÜRÜP BİRİNİ YARALADILAR

        Koç ve arkadaşı iddialara göre otostop çeken iki kişiyi araca aldı. Bir süre sonra Mehmet Koç ve Ahmet H. ile otomobile aldıkları iki kişi arasında tartışma çıktı.

        Öldürülen Mehmet Koç
        Öldürülen Mehmet Koç
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        Tartışmanın büyümesiyle otomobile binen şüpheli kişiler, Ahmet H.'yi ve Mehmet Koç'u silahla vurarak yaraladı. Otomobilden inen şüpheliler hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet H. ve Mehmet Koç, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Saldırıda 5 yerinden vurulduğu öğrenilen 21 yaşındaki Mehmet Koç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 yerinden vurulan Ahmet H.'nin ise hastanede tedavisi devam ederken çalışma başlatıldı.

        SİGARA İSTEME YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

        Yaralanan Ahmet H., hastane yaşananları anlattı. Yaralı olarak ifadesi alınan Ahmet H., “Mehmet ile birlikte araçla seyir halindeyken iki kişi el yaptı. Durup onları aldık. Bir süre sonra araç içinde sigara isteme konusundan aramızda tartışma çıktı. Şahıslardan birisi silah çekip ateş etti. Mehmet hayatını kaybetti ikisi inip kaçtı” dedi.

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        Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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