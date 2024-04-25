Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
Konya'da, iş yerinin ampullerini değiştirmek isteyen 49 yaşındaki Uğur Bitim, elektrik akımına kapılıp, 4 metre yüksekliğindeki merdivenden düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı
Konya'da olay, 22 Nisan günü saat 23.40 sıralarında Erenköy Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'ndeki antika satışı yapan iş yerinde meydana geldi.
İŞ YERİNDEKİ AMPULÜ DEĞİŞTİRECEKTİ
DHA'da yer alan habere göre Uğur Bitim (49), 4 metre yüksekliğindeki merdivenle iş yerindeki ampulleri değiştirmeye başladı.
AKIMA KAPILIP MERDİVENDEN DÜŞTÜ
4 tanesini değiştiren Bitim, 5'inci takmak isterken akıma kapılıp, merdivenden düştü. Baygınlık geçiren Bitim, kendine geldikten sonra komşularından yardım istedi.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Bitim, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Bitim'in, akıma kapıldığı an da iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.