Şişecam'dan 6 ayda 40.2 milyar lira net satış

HABERTURK.COM

Şişecam’ın 2022 ilk yarıyıl dönemine ilişkin konsolide net satışları 40,2 Milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre ilk yarıyılda 2,9 Milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 2,4 Milyon ton soda külü ve yaklaşık 2,1 Milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada firmanın ilk yarı sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “2022 yılının ilk yarısında dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve jeopolitik riskler ile yüksek enflasyon ve tedarik zinciri sorunları ülke politikalarını ve iş dünyasını şekillendirmeye devam etti. Cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu Şişecam olarak gelişmiş risk yönetim kaslarımız, isabetli yatırım kararlarımız, ortak akılla hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve dönüşüm projeleriyle büyüme yolculuğumuzu başarıyla sürdürdük. Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yolumuza devam ederken, girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesini destekleyecek yatırımlarımıza da devam ederek toplam 2,8 Milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Yılın ilk altı ayında gelirlerimizi 40,2 Milyar TL seviyesine taşıdık. Bu dönemde ihracatımız ise 478 Milyon dolar olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de üretmeye ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'HEDEFLERE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI'

Görkem Elverici, Şişecam’ın her dönem olduğu gibi 2022 yılının ilk yarısında da büyüme hamlelerini risk ve fırsatları değerlendiren ve tüm ekosistemini kapsayan bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdüğünü ifade ederek açıklamasına şöyle devam etti:

“Dünya, değişime yönelik ihtiyaçların aniden ortaya çıktığı ve uyumlanma kabiliyetinin giderek önem kazandığı köklü bir dönüşümden geçiyor. Her ne kadar pandeminin kapanmalara bağlı olumsuz etkileri zayıflamış olsa da Covid 19 küresel bir risk olarak varlığını sürdürüyor. Dünyanın Rusya-Ukrayna çatışması, hiperenflasyon, durgunluk, enerji kıtlığı ve tedarik zinciri kesintileri gibi riskleri yönetmeye çalıştığı bu dönemde Şişecam, sağlıklı ve güçlü bir performans sergileyerek yıl sonu için belirlediği finansal hedeflerine bir adım daha yaklaştı.”

'DAHA ÇEVİK VE YALIN ORGANİZASYON YAPISI'

Yalın ve çevik “Tek Şişecam” mottosuyla başlayan birleşme sürecinde risklerin proaktif ve veri odaklı yaklaşımla etkin bir şekilde yönetildiğini aktaran Görkem Elverici, “Maliyet optimizasyonu uygulamalarımız, etkin üretim planlamamız, sağlıklı tedarik zinciri yönetimimiz ve başarılı kriz çözme becerilerimiz iddialı hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor. Şişecam'ın fonksiyonel bazlı organizasyon yapısı neredeyse tamamlandı. Daha çevik ve yalın organizasyon yapımız, yeni dünyanın değişen koşullarına hızla uyum sağlamak için bize gerekli platformu sağlıyor. 4 kıtada, 14 ülkedeki üretim tesislerimizde neredeyse tam kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan yatırımlar ile önümüzdeki 5 yılda 2 kat büyüme hedefliyoruz” dedi.

MERSİN'DE 3.4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Türkiye cam sanayisinin kurucusu kimliğiyle sektörün büyümesine, ihracatına ve gelişmesine katkı sağlayan yatırımları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Görkem Elverici, sektördeki ihtiyaç ve talepleri yakından takip ettiklerini ve bu doğrultuda yeni yatırımları da devreye aldıklarını ifade ederek açıklamasına şöyle devam etti:

“Hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek, yükselen talebe cevap vermek amacıyla Mersin’de hali hazırda sürdürdüğümüz yeni düzcam hattıyla aynı sahaya yeni bir buzlu cam fırını ve işleme hattı yatırımı kararı aldık. Bu yeni yatırım, hızla büyüyen küresel güneş enerjisi pazarında ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmamıza ve sürdürülebilir katma değerli ürünler üretme stratejimize katkıda bulunmamıza olanak sağlayacaktır. İşletme sermayesi dahil yaklaşık 3,4 Milyar TL (185 Milyon Euro) değerindeki bu yeşil saha yatırımıyla bir yandan enerji camları pazarının büyümesine katkıda bulunurken diğer yandan da sektörde ortaya çıkabilecek arz açığını kapatmayı amaçlıyoruz."

Şişecam’ın tüm faaliyetlerini sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda sürdürdüğüne dikkat çeken Görkem Elverici, “Hedeflerimize yürürken attığımız her adımda stratejik hedeflerimizin Gezegen, Toplum ve Yaşam ile ahengini sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz Care For Next de bu yolda bize rehberlik eden bir yol haritası niteliğindedir” dedi.