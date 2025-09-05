Şişecam'da üst düzey atamalar

Şişecam'ın Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine Başar Tırpancı atandı.

Profesyonel kariyerine 2005 yılında Moore Stephens’ta Kurumsal Finansman Uzmanı olarak başlayan Başar Tırpancı, 2007 yılında Unicorn Capital Türkiye’de, 2008-2014 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Bölümü’nde Şirket Birleşme ve Devralmalar Yöneticisi olarak görev yaptı. 2014 yılında Doğan Holding İş Geliştirme Grup Müdürü olarak çalışan Başar Tırpancı, 2015 yılında Şişecam’a Strateji Başkanlığı altında Şirket Birleşme ve Devralmalar Müdürü olarak katıldı. 2018 ve 2022 yılları arasında Cam Ev Eşyası grubunda Strateji Direktörü ve Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Tırpancı 2022 yılından bu yana Şişecam Türkiye Bölge Satış Kıdemli Direktörü olarak görev yapıyordu.

Galatasaray Lisesi mezunu olan Tırpancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesine sahip.

Şişecam'ın Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Çopur atandı.

Profesyonel kariyerine 2001 yılında Brüksel’de Procter & Gamble Lojistik Departmanı’nda mühendis olarak başlayan Hakan Çopur, 2002-2005 yılları arasında yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ardından Rusya’da Politron şirketinde planlama, satınalma ve üretim alanlarında yöneticilik yapan Çopur, 2011-2014 yılları arasında Proaqua’da Genel Müdür olarak görev aldı. 2015 yılında Şişecam bünyesine Rusya’da Tedarik Zinciri Direktörü olarak katılan Çopur, sonrasında Şişecam’da Cam Ambalaj Tedarik Zinciri & Entegrasyon Direktörü ve Tedarik Zinciri Geliştirme & Entegrasyon Direktörü olarak görev aldı. Çopur, 2022 yılından bu yana Şişecam Tedarik Zinciri Planlama departmanı Kıdemli Direktörü olarak şirketin bütün coğrafyalarındaki planlama süreçlerine yön veriyor. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Çopur, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevi devraldı.