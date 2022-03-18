HABERTURK.COM

Şişecam, Macaristan’ın Kaposvar şehrinde, 255 milyon Euro’luk yeni yatırımla Avrupa’daki ilk cam ambalaj tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Kaposvar Milletvekili Attila Gelencsér, Kaposvar Belediye Başkanı Károly Szita, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici katıldı.



Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre temel atma töreninde konuşan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman Şişecam’ın yenilikçi ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterileriyle buluştururken, tüm ekosistemi için değer yaratarak büyüdüğünü belirtti. Sürdürülebilir büyüme stratejisine uyumlu bir şekilde gelişmeye devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Kırman; “Cam ambalaj alanında 4 ülkede toplam 10 üretim tesisi ve yıllık 2.6 milyon ton üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdüren Şişecam, uluslararası satışlarının büyük bir bölümünü Avrupa pazarına yapmaktadır. Avrupa pazarı, küresel cam ambalaj pazarının dörtte birini oluştururken sektörün hızlı gelişimi ve şirketimizin mevcut üretim ayak izini genişletmesi adına da önemli fırsatlar barındırmaktadır. Cam ambalaj alanında, Şişecam’ı daha da güçlendirecek olan Macaristan yatırımımızla, Kapoşvar’a sürekli yatırım yaparak, hem bölgenin kalkınmasını hem de Avrupa cam ambalaj pazarındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

'BÖLGENİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAK'

Macaristan’daki faaliyetlerinin 2013 yılında yapılan satın alımla başladığını, ülkedeki olumlu deneyimlerinin, Avrupa’da cam ambalaj üretim tesisi yatırımı planlarken, Macaristan’a öncelik verilmesinde büyük rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kırman şöyle konuştu: “Uzun vadeli yatırımcı kimliğiyle tanınan Şişecam, paydaşlarını destekleyen bütünsel ve kapsayıcı kalkınma vizyonuyla, bölgenin gelişmesine çok önemli katkılar sunacaktır. Kaliteli ve katma değeri yüksek cam ambalaj ürünleriyle; birçok farklı sektöre girdi sağlayacaktır. Bulunduğumuz pazarlarda tüm ekosistemimiz için ekonomik değer yaratmak kadar önemsediğimiz bir diğer konu da, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, hammaddeden nihai ürüne kadarki süreçte, tüm değer zincirini kapsayan sürdürülebilirlik stratejisine uyumlu olmaktır. Macaristan’daki yeni yatırımımız da aynı yaklaşım ile planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Şişecam’ın geleceğe daha iyi bir dünya bırakmayı amaçlayan sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde ve Avrupa Birliği yeşil mutabakat protokolüne uygun olarak; karbon ve su ayak izinin azaltılmasını sağlayan teknolojiler kullanmayı planladığımız tesisimizde, ayrıca enerji alanında geri dönüşüm ve verimliliğin arttırılmasına ilişkin planlamalar da yapılmıştır.

2023 YILINDA DEVREYE GİRECEK

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ise temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Macaristan yatırımının, Şişecam’ın değer yaratan sürdürülebilir büyüme vizyonunun bir ürünü olduğunu, şirketin kalıcı yatırımlarla ekosistemini destekleyerek büyüdüğünü, riskleri doğru yöneterek ve iyi yatırım fırsatlarını değerlendirerek gelişmeye devam etiğini ifade etti. Görkem Elverici: “2023 yılında devreye girmesini, 2025 yılında tam kapasiteye ulaşmasını hedeflediğimiz cam ambalaj tesisi yatırımımız tamamlandığında, yıllık 330 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak. 255 Milyon Euro yatırımla hayata geçecek olan tesisimiz kaliteli cam ambalaj ürünlerimizi Avrupa pazarı ile daha kolay buluşturmamıza imkân tanıyacak. Hem Macaristan’ın hem de geniş bir coğrafyada dış pazarın cam ambalaj taleplerine cevap verecek” dedi.

Şişecam’ın, bulunduğu coğrafyalarda yatırımcı kimliğiyle sunduğu ekonomik katkıların yanı sıra kalkınmaya ve istihdama yönelik katkılarıyla da tanınan önemli bir paydaş olduğunun altını çizen Görkem Elverici sözlerini şöyle sürdürdü:

“330 çalışanın üzerinde direkt istihdam yaratacağımız cam ambalaj alanındaki yeni tesisimizin devreye girmesiyle birlikte Şişecam’ın Macaristan’daki toplam istihdamı 650’ye, alt yapımcı firmalarla birlikte istihdamı desteklenen kişi sayısı ise 1000’e yakın olacaktır. Operasyonlarımızın bölgede yaratacağı ticaret hacmi, cam ambalaj değer zinciri boyunca birçok sektörün gelişmesine de olanak sağlayacaktır. Sadece yaratacağı ekonomik değerle değil, çevre dostu ve teknik özellikleriyle de fark yaratacak, cam ambalaj ergitme teknolojisinin en ileri uygulamalarını barındıracak olan tesisimizde, gerek sistem dizaynı gerekse ekipman seçimlerinde Şişecam’ın akıllı fabrika vizyonuna uygun en güncel teknolojileri kullanacağız, doğalgazla birlikte elektrikli ergitme teknolojisinden de yararlanacağız. Şişecam’ın üstün inovasyon kabiliyeti ile ortaya koyduğu bu teknoloji, sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile uyumlu faaliyetlerimize ve karbon ayak izi azaltım hedeflerimize de hizmet edecek” dedi.