Şişecam Ar-Ge harcamalarının yüzde 63,5'ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı

Şişecam, geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik odağında yaptığı tüm çalışmaları, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaştı.

2030 CareforNext sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında gezegen ve tüm paydaşları için değer yaratma odaklı sürdürülebilir büyüme yolculuğuna devam eden ve hedeflerine yönelik somut adımlar atan Şişecam, ‘Gezegeni Koru’ ‘Toplumu Güçlendir’ ve ‘Yaşamı Dönüştür’ ekseninde hayata geçirdiği projelerle daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunmaya devam etti. Sürdürülebilirliği tüm operasyonlarının odağına koyan ve iş yapış modelinin temel taşlarından biri haline getiren Şişecam’ın rakamlarla 2023 yılı sürdürülebilirlik kazanımları şöyle gerçekleşti:

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Şişecam 2023 yılında yürüttüğü Ar-Ge projeleri için yaptığı 275 milyon TL’lik harcamanın yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı.

Sürdürülebilir ürünlerin ciro içindeki payı aynı dönemde yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Yerel tedarikçiyi destekleme misyonu doğrultusunda Şişecam’ın toplam satın alma bütçesindeki yerel tedarik oranı yüzde 79,1, yerel tedarik edilen hammadde oranı ise yüzde 86 oldu.

Şişecam’ın 2023 itibarıyla Türkiye ve İtalya’daki solar enerji yatırımları sonrası yenilenebilir enerji kurulu gücü, 10 MWp’ye ulaştı. Birim üretim başına su tüketim miktarı ise 2020 yılına göre yüzde 25 azalarak 3,5 m3 tona geriledi.

Şişecam geçen yıl toplam 387 milyon TL çevre harcaması yaptı.

Sanal Gerçeklik Destekli İSG

Sürdürülebilirlik çalışmalarını teknolojiyle de destekleyen ve “önce insan” odağıyla çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine bu alanda yatırım yapan Şişecam, Bursa, Eskişehir ve Mersin fabrikalarında, üretim hattında görev yapan çalışanların iş talimatlarını sahaya çıkmadan daha güvenli bir ortamda deneyimlemesine fırsat sunan Sanal Gerçeklik Projesi’ni uygulamaya aldı ve her fabrika için yerinde eğitimler düzenledi.

Düşük karbonlu yol haritasını çiziyor

Cam sektörü, enerji yoğun bir sektör. Temiz enerji kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yeni üretim teknolojilerinin erişilebilirlik, uygulanabilirlik, maliyet gibi etkenler bağlamında bütüncül olarak değerlendirilmesi de bir zorunluluk. Bu gerekliklerden hareketle, 2023 yılında öncelikli olarak cam üretimleri alanında başlatılan düşük karbonlu yol haritası çalışmalarına devam eden Şişecam, proje kapsamında; 2050 karbon nötr vizyonu ile uyumlu teknoloji alternatiflerini belirlemeyi ve bölgesel bazda önceliklendirmeyi hedefliyor.