Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarıyla soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarına sahip Şişecam, kurumsal web sitesinin kazandığı ödül ile ödüllerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Şişecam’ın web sitesi www.sisecam.com.tr Horizon Interactive Awards yarışmasında “Corporate & B2B kategorisinde en iyiler arasına girerek “Gold Winner” ödülünü almaya hak kazandı.
www.sisecam.com.tr, bugün 14 ülkede faaliyet gösteren Şişecam’ın global yapısını desteklemek için üretim faaliyetlerinin bulunduğu ülkelerde 8 dil versiyonu ile güncelleniyor. Sitede her ülke için özel ülke sayfalarının yanı sıra inografiklerle zenginleştirilmiş özel içeriklerin de yer aldığı belirtildi.
En iyi web sitelerini, videoları, çevrimiçi reklamcılık, basılı medya ve mobil uygulamalarını teşvik eden ve ödüllendiren sektörün en prestijli yarışmalarından Horizon Interactive Awards’a, bu yıl dünya genelinde 40’tan fazla ülkeden, 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti.
Horizon Interactive Awards’da ödül almaya hak kazanan başvurular dünyanın her yerinden çeşitli multimedya, grafik tasarım, reklamcılık ve pazarlama geçmişlerinden gelen endüstri profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından incelenerek belirleniyor.
Yarışmada başvurular, uluslararası bir sahnede tanınma, müşteriyle ilişkileri güçlendirme, rekabet avantajı sağlama gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Şişecam’ın web siteleri 2017 yılında da Horizon Interactive Awards’dan ödüle layık görülmüştü.
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