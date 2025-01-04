Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sis Dağı'nda Sarıkamış şehitleri için yürüdüler | Son dakika haberleri

        Sis Dağı'nda Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı. Katılımcılar, karla kaplı yaylada Türk bayrağı taşıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sis Dağı'nda Sarıkamış şehitleri için yürüdüler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde donarak şehit olan binlerce Türk askeri için Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve kaymakamlık desteğiyle birlikte anma yürüyüşü düzenlendi.

        Şıhkıran mevkisinden başlayan yürüyüşe, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        REKLAM

        Gelenek haline gelen ve bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, kalınlığı 1 metreyi bulan kar üzerinde yürüyerek 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

        3 bin kişinin katıldığı, al bayraklı atkı, bere ve Türk bayrağı dağıtımının da yapıldığı yürüyüşün sonunda, Hanyanı mevkisine ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Sarıkamış şehitleri
        #Trabzon Sis Dağı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa