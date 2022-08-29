Sırt ağrısı kişilerin günlük hayatlarını olumsuz etkileyen sağlık problemleri arasında yer alır ve yaygın olarak görülür. Bazı kişilerde gece uyumaya dahi engel olabilecek şiddetlerde meydana gelen sırt ağrıları için kişiler evde uygulayabilecekleri doğal seçenekleri merak etmeye devam ediyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda sırt ağrısına iyi gelen şeyler hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

Sırt Ağrısına İyi Gelen Doğal Çözümler

Sırt ağrısına iyi gelen doğal çözümler denince akla ilk olarak bitkiler ve besinler gelmektedir. Kişiler kolay ve pratik uygulamalar ile doktora gitmeden sırt ağrısını dindirmek isteyebilir. Sırt ağrısı bir hastalık gibi görülse de aslında bu farklı hastalıkların belirtisidir. Sırt ağrıları kalp, karaciğer, safra kesesi gibi farklı hastalıkların belirtilerinden biri olabilir. Eğer sırt ağrıları evde uygulanabilen bu basit yöntemler ile geçmezse vakit kaybetmeden uzman bir doktora görünülmelidir. Bunun için de uygun bölüm ortopedi doktorudur. Ortopedi doktorları tarafından yapılan kontrol ve tetkikler sonrasında uygun görülen tedavi yöntemleri hayata geçirilir. Uzun ve sancılı olmayan sırt ağrıları için uygulanması kolay doğal çözümlerse şunlardır:

Muz kabuğu ile ağrıyan bölgeye masaj yapılabilir.

Bitki çayları ile ağrı kesilebilir.

Bitkisel yağlar ile yapılan masajlar ağrının azalmasına yardımcı olabilir.

Patates ve lahana uygulaması tercih edilebilir. Bu uygulama için haşlanmış bir patates rendesini ve lahana lapasını temiz bir beze sarın. Ardından suyunu sıkın. Suyu sıkılan bu bezi sırt bölgesine bastırarak uygulayın.

Sarımsak tüketimi arttırılmalıdır. Günde 1 ya da iki diş sarımsağı çiğneyin ya da su ile çiğnemeden yutun.

Zerdeçal hem yemek hem de masaj seçenekleri ile kullanılabilir. ,Karanfil çayı ile masaj yapılabilir.

Karanfili sarımsak gibi çiğnemeden su ile yutun. Ya da karanfilleri dövdükten sonra su içinde bekleterek tüketin.

Sırt Ağrısı Evde Nasıl Geçer?

Sırt ağrısı ile karşı karşıya kalan kişiler genellikle evde uygulayabilecekleri yöntemleri tercih eder. Bitki çayları, tüketilen besinler ve bitki yağlarının yanı sıra kişiler sırt ağrısına iyi gelen egzersizler hakkında da araştırmalar yapar. Yere uzanarak yapılan basit sırt ağrısına iyi gelen egzersizler bulunur. Ancak egzersiz konusunda kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Sırt ağrısı romatizma ve fıtık gibi ciddi hastalıkların da habercisi olduğu için kontrolsüz yapılan egzersizler ağrıların azalmasındansa bu ağrıların daha da şiddetlenmesine yol açabilir.

Sırt Ağrısına İyi Gelen Yağlar

Sırt ağrısı kişilerin duruş bozukluğunda, masa başı çalışma koşullarından, yanlış yapılan hareketlerinden, fazla kilosundan ya da farklı hastalıklarından meydana gelebilir.

Bitkisel yağlar sırt ağrılarına iyi gelen yağlardır. Bu yağlar ile sırt bölgesine düzenli masaj yapılarak ağrıların azalmasını sağlayabilirsiniz. İşte sırt ağrısı için uygulayabileceğiniz bitkisel yağlar:

Hindistan yağı

Kekik yağı

Nane yağı

Badem yağı

Okaliptüs yağı

Badem, nane, okaliptüs, kekik ve hindistan ceviz yağını kişiler hem tek başına hem de birlikte kurulabilir. Bu yağları pamuk yardımı ile ağrıyan bölgeye sürdükten sonra, masaj hareketleri ile bu yağı deriye yedirebilirsiniz.