Sırt ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Sırt Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Sırt Ağrısına Ne İyi Gelir?

Günlük yaşam içerisinde masa başında yoğun çalışma saatleri, yanlış duruş, üşütme ya da stres gibi nedenlerden dolayı kaslarımız gerilebilir. Bu kasların gerilmesi ise sırt bölgesinde yoğun ağrılara neden olur. Bu ağrılar egzersiz ve doğal yöntemler ile kısa sürede azalabilir. Ancak bu sırt ağrıları uzun süreli ve sancılı bir şekilde devam ederse kişiler için farklı hastalıkların habercisi olabilir. Peki, sırt ağrısı olan ne yapmalıdır? Merak edilen soruların cevaplarını sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Sırt Ağrısı Neden Olur?

Sırt ağrısının nedenleri arasında uzun süreli masa başı çalışma koşulları gelmektedir. Yanlış duruş pozisyonu nedeniyle kaslar gerilir ve ağrılara yol açar. Aynı zamanda bu ağrılar zamanla duruş bozukluğuna da neden olabilir.

Farklı hastalıkların da sırt ağrısına yol açtığı bilinmektedir. Bunlar arasında safra kesesi, kal ve akciğer hastalıkları vardır.

Romatizma ve kireçlenme sırt ağrısının nedenleri arasında yer alır.

Skolyoz hastalığında da sırt ağrısı yoğun olarak kendini göstermektedir.

Ağrılı romatizmal hastalıklar sırt ağrısına yol açar.

Sırt Ağrısı Nasıl Geçer?

Sırt ağrısı için kişiler ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçları kullanabilir. Burada kullanılan kremler genellikle lokal etkili kremlerdir. Bunun yanı sıra eğer ilaç tedavisi olumlu sonuç vermez ise kişilere nöral terapi, fizik tedavi, akupuntur, masaj ve soft lazer gibi tedaviler de uygulanabilir. Sırt ağrısı şikayeti olan kişilerin aynı zamanda stresten de uzak bir hayat sürmeleri çok önemlidir.

Sırt Ağrısına Ne İyi Gelir?

Sırt ağrısında tıbbi tedavilerin yanı sıra iyi gelen besinler, yağlar ve bitki çaylarıyla da katkı sağlanmak istenebilir. Bu kapsamda sırt ağrısına iyi gelen uygulamalar şunlardır:

Sırt ağrısı için kişiler düzenli egzersiz yapmalıdır. Ancak bu egzersizler de ağır hareketlerden kaçınılmalıdır.

Sarımsağın da sırt ağrısına iyi geldiği bilinmektedir. Doğal antibiyotik ve ağrı kesici olan sarımsağı sırt ağrısı için düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Epsom tuzu halk arasında İngiliz tuzu olarak da bilinmektedir. Bu tuzun içeriği magnezyum sülfattır. Epsom tuzunu sırt ağrısı tedavisinde kullanmak için duştan sonra sıcak su içinde eritilen epsom tuzunu bir havlu yardımı ile ağrılı bölgenin üzerinde bekletin.

Soğuk kompres de sırt ağrıları için kullanılması önerilen bir yöntemdir.

Bol sıvı tüketmeye özen gösterin.

Hint kültüründen tüm dünyaya yayılan ve dünyanın en şifalı bitkilerinden biri olan zerdeçalı da yemeklerinizde ya da yoğurt ve bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra bal ile zerdeçaldan bir macun elde edip ağrılı bölgeye masaj uygulamasını da tercih edebilirsiniz.

Papatya çayının ağrı kesici özelliği bulunur. Bu yüzden sırt ağrısı çeken kişilerin günde 1 bardak papatya çayı içmesi önerilir.

Sırt Ağrısı Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Sırt ağrıları kalp krizi belirtisi olabilir.

Kaslar gerildiği için vücutta şişme ve iltihaplara yol açabilir.

Omurilik iltihabı nedeniyle sırt ağrısı ortaya çıkabilir.

Sırt Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Sırt ağrısı yaşayanların tedavi ve kontrol için gitmeleri gereken bölüm ortopedi bölümüdür.