Pişiğe iyi gelen doğal yöntemler ve çözümler

Pişik, cildin uzun süreli havasız kalması nedeniyle meydana gelen cilt tahrişidir. Pişik ile birlikte hem bebeklerin hem de yetişkinlerin cildinde kabarcıklar, kızarıklıklar ve iltihaplar meydana gelebilir. Pişik kimi zaman hafif kızarıklar ve kabarcıklar ile meydana gelirken kimi zaman daha ağrılı ve acılı durumlarda ortaya çıkabilir. Pişikle birlikte bireyler evde uygulayabilecekleri doğal tedavi yöntemlerini araştırmaktadır. Sizler için hazırladığımız yazımızda pişiğe iyi gelen şeyler hakkında bilinmesi gereken tüm detayları bir araya getirdik.
Pişiğe İyi Gelen Doğal Yöntemler
Cildimizi koruyan yağ dokuları farklı nedenlerden dolayı zarar görebilir. Bu durum da cilt tahrişi olarak adlandırılan ve halk arasında pişik olarak adlandırılan sorunun ortaya çıkmasına yol açar. Yetişkinler is ehem kendileri hem de bebekleri için pişik tedavisinde doğal yöntemleri merak eder ve araştırır. Kimyasal içerikleri kremleri kullanmak yerine bitkisel yağları besinleri kullanmayı tercih edebilir.
Pişiğe İyi Gelen Çözümler
Pişik sorunu ile karşı karşıya kalındığında, ilk olarak pişiğin meydana geldiği bölgenin temiz ve kuru tutulmasına özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra kıyafet seçiminde de dikkatli olunmalı, sentetik kumaşlardan kaçınmalıyız.
Yetişkinlerde Pişiğe İyi Gelen Şeyler
Pişik hem yetişkinlerde hem de bebeklerde görülebilir. İlk evrede meydana gelen pişiğe müdahale edildiğinde hafif sonuçlarla atlatılmaktadır. Bu kapsamda yetişkinler için meydana gelen pişikte hindistan cevizi yağı ve yoğurt kullanımı önerilmektedir.
Bebeklerde Pişiğe İyi Gelen Şeyler
Bebeklerde meydana gelen pişikler genellikle kullanılan bebek bezi, alkol ve paraben içerikli ıslak mendiller ya da bebeğin altının uzun süreli havasız kalmasıdır. Bebeklerde pişik problemi sık sık meydana gelir. Bebeklerin cildi yetişkinlere göre daha hassas olduğu için burada doğal yağların kullanımı daha sık tercih edilir. Bu yağların başında ise lavanta yağı ve zeytin yağı gelmektedir.
Pişiğe İyi Gelen Bitkiler
Pişiğe evde doğal çözüm önerileri geçmişten bu yana kişilerin tercih ettiği tedavi yöntemleridir. Özellikle pişiğin ilk evresinde doktora gitmek ve ilaçlı kremler kullanmak istemeyen kişiler hafif bir şekilde meydana gelen pişiği evde uygulayabilecekleri bitkisel yöntemler ile iyileştirmeye çalışır. Bitkiler ise burada pişik tedavisi için vazgeçilmezdir. İşte pişiğe iyi gelen bitkiler ve doğal çözümler:
- Pişi tedavisi için kullanılan bitkisel çözümlerin başında zeytinyağı gelir. Zeytinyağının iyileştirici ve onarıcı özelliği vardır. Hem bebekler hem de yetişkinler için kullanılır.
- Ceviz yaprağı da cilt yenileyici özelliği olan bir bitkidir. Suyla kaynatılan ceviz yaprakları süzüldükten sonra ceviz yaprağı suyunun soğuması beklenir. Ardından bir pamuk yardımı ile pişik olan bölgeye sürülür. Düzenli kullanıldığında cildi onarmaya yardımcı olur.
- Pek çok cilt hastalığına iyi gelen sarı kantaron yağı pişik sorunu için de mükemmel sonuçlar verir. Pamuk yardımı ile pişik olan bölgeye sürüldüğünde meydana gelen cilt hasarını onarmaya yardımcı olur.
- Hindistan cevizi yağı da pişik tedavisinde sıklıkla başvurulan doğal yöntemlerden birdir.
- Adaçayının içerdiği mineraller ve cilt yenileme özelliği pişik tedavisinde kullanılabilir.
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