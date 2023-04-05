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Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı oldu

Yönetmen ve Senarist Sırrı Süreyya Önder, YSP İstanbul Milletvekili adayı oldu. Önder, daha önce Ankara ve İstanbul'dan milletvekili seçilmişti.

Giriş: 05.04.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı oldu
Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı oldu
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Haber Merkezi

HDP'den iki dönem milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Yeşil ve Sol Parti'den (YSP) İstanbul milletvekili adayı oldu.

HDP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Yönetmen ve Senarist Sırrı Süreyya Önder, milletvekili adayı oldu.

24'üncü dönem İstanbul ve 25'inci dönem Ankara milletvekilliği yapan ve çözüm süreci döneminde heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde YSP'nin İstanbul Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

İDRİS BALUKEN TAHLİYE EDİLDİ

HDP Eski Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken de cezaevinden tahliye oldu.

HDP'den yapılan açıklamada, "Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Diğer arkadaşlarımızın da özgürlüğüne kavuşması yakındır" denildi.

4 Kasım 2016 tarihinde HDP Grup Başkanvekili görevindeyken gözaltına alınarak tutuklanan Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baluken, 30 Ocak 2017’de görülen duruşmada hakkında verilen tahliye kararı sonra cezaevinden çıkmıştı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Baluken, 22 gün sonra 21 Şubat 2017’de yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkındaki cezanın infazını tamamlayan Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün sonra tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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