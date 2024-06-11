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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık silahla yaralamadan tutuklandı - Son haberler | Son dakika haberleri

        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!

        Ankara'da, 56 yaşındaki Murat Köylü'yü tabanca ile yaralamaktan aranan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu, 39 yaşındaki Cenk Sakık, polise teslim oldu. Sakık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Yaralanan Köylü'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 08:17 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:50
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        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
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        Ankara'da olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık (39), Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı.

        YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        SİLAHIYLA POLİSE TESLİM OLDU

        Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı. Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi.

        CENK SAKIK TUTUKLANDI

        Cenk Sakık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Tutuklama kararının ardından adliyedeki işlemleri tamamlanan Cenk Sakık, cezaevine gönderildi.

        Yaralanan Murat Köylü'nün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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        #Sırrı Sakık
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