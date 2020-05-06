Karaciğer; şeker, yağ ve proteinlerin dönüşmesine ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan bir organdır. Hücreleri düzenli olan bir organdır. Hepatit türü hastalıklar ve alkol kullanımı nedeni ile işlevinde bozulmalar olur, çalışma düzeni bozulur ve hücreleri hasar görür. Bu nedenle karaciğer küçülmeye başlar. Görev yapamaz hale gelir. Bu durum hayati tehlike yaratabilecek Siroz hastalığı oluşmasına sebep olur. Siroz olan karaciğer pütürlü ve küçük bir şekil alır. Yeni hücreler gelişse de dağınık ve fazla miktarda olur. Bağ dokusu dağınık şekilde yerleşir.

Siroz hastalığının nedenleri

Aşırı alkol tüketen ülkelerde ölüm nedeni olarak 10. sıradadır. Alkol tüketimi aşırı olan kişilerde ortaya çıkar ve bu durum tedavi edilemez hal alır. Erkekte 60gr kadında 20 gr günlük alkol alımı siroza davetiye çıkarmaktır. Ayrıca hepatit hastalıkları da siroza etken olan bir durumdur(hepatit B,C ve D). Karaciğer iltihaplanması yaratır ve kalıcı olur.

Aşırı demir birikimi, kronik kalp yetmezliği, safra kesesi hastalıkları da siroza etken olan nedenlerdendir.

Kimyasal ilaçlar ve aşırı ağrı kesici ilaç kullanımı da etken olan nedenlerdendir.

Siroz hastalığının belirtileri nelerdir?

İlk evrede görülen belirtiler;

Çabuk yorulma

İştahsızlık

Kaşıntı,

Mide bulantısı

Aşırı gaz hali

Kabızlık

Karında ve bacaklarda şişlik hali

Sarılık,

Erkeklerde meme büyümesi

Son evrede görülen belirtiler;

Aşırı kilo kaybı

Yemek yememe

Bacaklarda zayıflama

Dokularda aşırı su kaybı

Yemek borusu damarlarında iç kanama

Zehirli maddelerin süzülememesi durumu

Zihinsel fonksiyon kaybı

İktidarsızlık

Aşırı idrar

Kusma

Yanaklarda kızarıklık

Vücut kıllarında dökülmeler

Damarlarda genişleme

Hastanın genel durumu kontrol edildikten sonra oluşan belirtilerin gözle görülür hal alması ve karaciğerin kontrolünden sonra teşhis konulur. Kesin tanı için kan tahlili ve karaciğerden parça alınarak tanısı netleştirilir.

Sirozun Tedavisi

Alkol nedeni ile oluşan siroz tedavisi olmamaktadır.Erken tanı ile sadece şiddeti azaltılarak ilerlemesi süresince hastanın şikayetlerinin azaltılması sağlanır. Hepatit nedeni ile ortaya çıkan siroz hastalığının tedavisi interferon yöntemi ile virüslerin çoğalması engellenerek gerçekleştirilir.

Tedaviye yardımcı etkenler;

Alkolü bırakmak

Tansiyonun dengelenmesi sağlanır

Vitamin alımı sağlanmalıdır.

Karında biriken sular idrar söktürücü ilaçlarla azaltılır.

Hekimin önerileri dahilinde ilaç kullanmalıdır.

Yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır.

Son çare olarak karaciğer nakli uygulanabilmektedir. Ancak uygun bir dokunun bulunması önemlidir.