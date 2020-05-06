Karaciğer; şeker, yağ ve proteinlerin dönüşmesine ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan bir organdır. Hücreleri düzenli olan bir organdır. Hepatit türü hastalıklar ve alkol kullanımı nedeni ile işlevinde bozulmalar olur, çalışma düzeni bozulur ve hücreleri hasar görür. Bu nedenle karaciğer küçülmeye başlar. Görev yapamaz hale gelir. Bu durum hayati tehlike yaratabilecek Siroz hastalığı oluşmasına sebep olur. Siroz olan karaciğer pütürlü ve küçük bir şekil alır. Yeni hücreler gelişse de dağınık ve fazla miktarda olur. Bağ dokusu dağınık şekilde yerleşir.
Siroz hastalığının nedenleri
Aşırı alkol tüketen ülkelerde ölüm nedeni olarak 10. sıradadır. Alkol tüketimi aşırı olan kişilerde ortaya çıkar ve bu durum tedavi edilemez hal alır. Erkekte 60gr kadında 20 gr günlük alkol alımı siroza davetiye çıkarmaktır. Ayrıca hepatit hastalıkları da siroza etken olan bir durumdur(hepatit B,C ve D). Karaciğer iltihaplanması yaratır ve kalıcı olur.
Aşırı demir birikimi, kronik kalp yetmezliği, safra kesesi hastalıkları da siroza etken olan nedenlerdendir.
Kimyasal ilaçlar ve aşırı ağrı kesici ilaç kullanımı da etken olan nedenlerdendir.
Siroz hastalığının belirtileri nelerdir?
İlk evrede görülen belirtiler;
Son evrede görülen belirtiler;
Hastanın genel durumu kontrol edildikten sonra oluşan belirtilerin gözle görülür hal alması ve karaciğerin kontrolünden sonra teşhis konulur. Kesin tanı için kan tahlili ve karaciğerden parça alınarak tanısı netleştirilir.
Sirozun Tedavisi
Alkol nedeni ile oluşan siroz tedavisi olmamaktadır.Erken tanı ile sadece şiddeti azaltılarak ilerlemesi süresince hastanın şikayetlerinin azaltılması sağlanır. Hepatit nedeni ile ortaya çıkan siroz hastalığının tedavisi interferon yöntemi ile virüslerin çoğalması engellenerek gerçekleştirilir.
Tedaviye yardımcı etkenler;
Son çare olarak karaciğer nakli uygulanabilmektedir. Ancak uygun bir dokunun bulunması önemlidir.
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