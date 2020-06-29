Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 22 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan biri tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.