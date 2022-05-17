Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup, 16-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Geçen yıl ulusal tenis turnuvasına ev sahipliği yapan Şırnak, bu kez dünyanın dört bir tarafından tenisçileri ağırlıyor.

9 ÜLKEDEN 81 SPORCU KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle ve Ciner Grup sponsorluğuyla düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcu katıldı.

VALİ PEHLİVAN BAŞARILAR DİLEDİ

Vali Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yılki ulusal turnuvanın ardından bu yıl uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, 7 gün sürecek turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar diledi.

Pehlivan, "Dünyanın dört bir tarafından tenisçileri ilimizde ağırlayacağız. Gündüz tenis müsabakaları, gece Gençlik Festivali ile vatandaşlarımız, müzik ve sanatsal faaliyetlerle bir araya gelecek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise tesis edilen huzur iklimi ile artık Şırnak'ın sporla ve birçok alanda elde edilen başarılarla anıldığını, bunun için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

AMAÇ SPORU TABANA YAYMAK

Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma politikalarına göre projeler geliştirdiklerini söyledi.

GÜRCİSTAN BİRİNCİSİ DE KATILDI

Turnuvaya Gürcistan'dan katılan sporcu Konstantine Sharvashidze (14) daha önce Antalya'ya geldiğini ve orayı çok sevdiğini belirtti.

Sharvashidze, "Gürcistan'da teniste birinci oldum. Profesyonel sporcu olmak istiyorum. Burada da birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

İstanbul’dan gelen sporcu Aslı Defne Türkoğlu (14) da bölgeye ilk defa geldiğini, Şırnak'ı çok sevdiğini aktardı. Kentteki tenis kortlarının tenis oynamaya çok elverişli olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Buradaki organizasyonu çok beğendim. Uluslararası turnuvalara çok katılmadım. Ulusal turnuvalara daha çok katılıyorum. Uzun zamandır ara vermiştim. Burada iyi şeyler hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI, MAÇ İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu turnuvanın açılış törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu açılışın ardından tenis maçı izledi ve burada açıklamalar yaptı.

Törende konuşan Kasapoğlu, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bugün Cudi'de bayram var, Cudi'de baharın güzellikleri var. Gençlik Haftası'nın coşkusu, heyecanı var. Cudi'de bugün sevgi var, kardeşlik var. Bugün Cudi Dağı'nda sporun gücü, gençlerin motivasyonu, heyecanı, halkımızın mutluluğuyla çiçekler açıyor. Vakit Rabbimize hamdetme, şükretme vakti." diyen Kasapoğlu, binlerce kez şükrettiklerini belirtti.

Kasapoğlu, bu güzel imkanların bundan sonra da daha ötelere, daha yukarılara taşımaya vesile olmasını dileyerek, tüm gençlerin Gençlik Haftası'nı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm kalbiyle kutladığını ifade etti.

Cudi Cup vesilesiyle ülkede, Şırnak'ta ağırladıkları tüm değerli sporculara, mutlulukla, güzellikle hatırlayacakları bir turnuva dilediğini belirten Kasapoğlu, bugün hep birlikte bir heyecanı yaşadıklarını, bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını paylaştıklarını aktardı.

Kasapoğlu, hayallerin gerçeğe dönüşmesinin tek kuralının inanmak ve o inancın peşinden yılmadan, yorulmadan, korkmadan koşmak olduğuna işaret ederek, bu gurur tablosunun bu inancın, bu alın terinin, bu cesaretin ürünü olduğunu kaydetti.

Bunun birlikte başarıldığını dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son 20 yıldaki mücadelesi Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu, karşısına çıkarılan engellere hiçbir şekilde aldırmadan milletinden aldığı güçle, inançla ve cesaretle yürümesi en büyük ilham kaynağımız oldu. Kabinemiz, bu tabloda emeği olan tüm bakanlarımız, çalışma arkadaşlarımız, her birini şükranla, minnetle yad ediyorum. İş birliğinin, sinerjinin, omuz omuza yürümenin ürünü bu tablo. Yerel yönetimlerimiz, Sayın Valimiz en somut örneği, son üç yılda buradaki emeği ki şimdi kendisini yeni bir hizmet yolculuğuna uğurlayacağız. Gönülden başarılar diliyorum Sayın Valime. Teşekkür ediyorum katkılarınız için var olun. Yine belediyelerimiz Şırnak'ta son 3 yılda yazılan destan. Ne söz verdiysek birlikte yaptık. Uludere'den Beytüşşebap'a kadar ne gerekiyorsa yaptığımız gibi havuzlarıyla, salonlarıyla, voleybolundan basketboluna, yüzmeye kadar ısrarla, gayretle, inançla çalışarak inşa edeceğiz. Ve yeni sporcuları yeni şampiyonları Şırnak ve ilçelerinden spor camiasına kazandıracağız. Şanlı bayrağı onlar gururla dalgalandıracaklar. Biz bunun için varız."

"DEVLETİMİZİN ELİ 85 MİLYONUN ELİNİ TUTACAK"

Kasapoğlu, bu organizasyonun bir emeğin ürünü olduğuna dikkati çekerek, emek veren herkese teşekkür etti.

"Birlikte sporun ruhunu yaygınlaştırmaya, stratejik ilkemiz gereği halkımızın her bir ferdini her imkanla buluşturmaya, sevinci, umudu, mutluluğu büyütmeye inşallah ara vermeden, yorulmadan, güçlenerek devam edeceğiz. Bunun için birlikteyiz." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, sporun birleştirici olduğunu, centilmenlik, empati kurmak, dostluk, kardeşlik demek olduğunu aktardı.

Kasapoğlu, "Kentte uluslararası standartlardaki kortlar, spor imkanları, yarı olimpik havuz, Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri olan Şırnak Üniversitesi kampüsü, 1000 kişilik dört dörtlük yurt ki yenisini inşa etme yolunda pek çok adımı gerçekleştirdik, inşallah onu da ilimize kazandıracağız. Burada tesislerimizle, imkanlarımızla sadece spor iklimini yeşertmiyor, kardeşlik iklimini de yeşertiyoruz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bu bölgede huzursuzluk çıkarmaya kalkanlara, gençlerin geleceğini karartmaya çalışanlara bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aşılamaz denilenleri, tüm engelleri, tüm kumpasları aştıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Birilerinin 'kaderi böyledir' diyerek huzursuzlaştırmaya çalıştığı bölgeler, bugün şükürler olsun ki istikrarın, refahın, kalkınmanın ve güçlü yarınların sembolü. İşte tesislerimiz, Şırnak'ta olduğu gibi Hakkari'den Kars'a, Kars'tan Edirne'ye, ülkemizin dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. Ülkemizin her bir karış toprağına ayrı değer verdik, aynı hizmeti götürdük. Devletimizin eli, 85 milyonun elini tutacak, yüreğine dokunacak. Anadolu'nun birbirinden kıymetli evlatlarının sahip olduğu imkanlar hep güçlenecek. Hamdolsun bugün gelmiş olduğumuz bu seviye asla azımsanmayacak, yarınlara da daha güçlü hazırlık anlamı taşıyan bir seviye. Bir yandan modern devasa tesisleri inşa ederken diğer yandan da köylere, mahallelere butik alanlar kazandırıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sporu bir hayat tarzı yapması için var gücümüzle çalıyoruz. Sporun nesilden nesile aktarılacak bir kültür olması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Türkiye eğitimden sağlığa, sağlıktan altyapıya, sanayiden ekonomiye, her alanda devrim gerçekleştirdiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi, desteği, yakın takibiyle bir tesis devrimini de dünya standartlarında bu kadar kısa sürede olmayacak şekilde gerçekleştirdi."

ÜLKEDE LİSANSLI SPORCU SAYISI 11 MİLYONU GEÇTİ

Bakan Kasapoğlu, ülkede lisanslı sporcu sayısının 11 milyonu geçtiğini belirterek, "11 milyon 40, Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. Bu müthiş potansiyelin farkındayız. Bu potansiyeli en etkili şekilde, en güçlü şekilde kullanmak bizim sorumluluğumuzda. Bunun için çalışıyoruz. İşte bu bir hizmet siyasetinin, hizmet anlayışının, genç odaklı yaklaşımın bir eseri." ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyatları, Kış Olimpiyatları'yla sporcuların yeni başarılarının ayak seslerine şahit olduklarını dile getiren Kasapoğlu, ülkede sporun gelişmesinin tesisleşme hamlesinin arttığını, bilimsel bakışı da gösterdiğini aktardı.

Bölgelerin özellikleri, talepleri, beklentileri doğrultusunda gereken yatırımı yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, tesis altyapılarını tamamladıklarını ifade etti.

"ARTIK GABAR, BOTAN VADİSİ, CUDİ DAĞI ETKİNLİKLERLE ANILIYOR"

Kasapoğlu, "Hakkari'de, Tunceli'de, Bitlis'te, Batman'da, Erzurum'da, Kars'ta kış sporları her geçen gün ağırlığını artırıyor. Van'da su sporları gelişiyor, Diyarbakır'da atletizm büyüyor. Artık Gabar, Botan Vadisi, Cudi Dağı etkinliklerle anılıyor. Bu dağlarda artık mutluluğun, huzurun türküleri söyleniyor. Artık raket sesleriyle, gençlerin sevinç çığlıklarıyla, mutlu yüzleriyle yankılanıyor bu dağlar, bu coğrafya." diye konuştu.

Hakkari Çukurca'da Zap suyunda rafting şampiyonaları düzenlediklerini, Diyarbakır Hani'de yamaç paraşütü, uçurtma şenlikleri gerçekleştirdiklerini, Muş Şenyayla ve Derecik kamp alanlarında Türkiye'nin gençlerini bir kardeşlik ikliminde buluşturduklarını aktaran Kasapoğlu, bu doğa harikası coğrafyanın aynı zamanda tarihin yazıldığı, binlerce yıl medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yapmış mekanlar olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, dünyanın pek çok ülkesinden gelen misafirlerin hem spor yaptığını hem kültürü, insanları tanıma imkanına kavuştuğunu hem de tarihe yolculuğa çıktığını anlatarak, bugün olduğu gibi bundan sonrada tüm desteği 81 il, 85 milyon için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Halkın tenise olan yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kasapoğlu, bu ilgiye sırtlarını asla dönmediklerini kaydetti.

"İSTİYORUZ Kİ HER TENİSÇİNİN YOLU ŞIRNAK'TAN EN AZ BİR KEZ GEÇSİN"

Tüm branşlarda olduğu gibi teniste altyapıyı büyüttüklerini, daha da büyüteceklerini anlatan Kasapoğlu, "Cudi'de bu güzide eserleri inşa ederken Cudi'de raket sesleri yükselecek, bu, sporun güzellikleriyle Cudi'yi ayrı bir heyecana kavuşturacak demiştik." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın Şırnak için ilk uluslararası organizasyon olma özelliği taşıdığını, 81 sporcunun 7 gün boyunca dostluğun, kardeşliğin örneklerini verirken rekabeti de en güçlü bir şekilde ortaya koyacağını belirten Kasapoğlu, turnuvayı gelenekselleşen bir marka haline getireceklerini aktardı.

Bakan Kasapoğlu, "Bir hedefimiz var; tenisçiler gençler klasmanından başlayarak yılın büyük bir bölümünde dünyanın farklı turnuvalarını geziyor. İstiyoruz ki her tenisçinin yolu Şırnak'tan en az bir kez geçsin." diye konuştu.

"ULUSLARARASI BİRLİKTELİK MESAJI VERMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Vali Ali Hamza Pehlivan da Cudi Dağı'nın binlerce yıllık tarihinin bulunduğunu, bağrında Hz. Nuh'un gemisini misafir ettiğini, bu vesileyle birçok medeniyeti barındırdığını söyledi.

Teröre karşı yürütülen mücadeleye değinen Pehlivan, sağlanan güven ve huzur ortamının her aşamasında kahraman güvenlik güçlerinin izi bulunduğunu aktardı.

Pehlivan, "Onların o mücadelesi olmasaydı biz bugün bu organizasyonu yapamayacaktık. Son yıllarda verilen bu mücadelenin sonunda tesis edilen huzurla böyle organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı'nın destekleriyle Cudi'de güvenlik konsepti kapsamında 1,5 yıl içerisinde 70 kilometre yol, 25 güvenlik kulesi ve modüler üs bölgesi yaptıklarını dile getiren Pehlivan, "Bu dağlardan iyi hikayeler duyacağız. Bu aslında ilimizin, bölgemizin geleceği için çizilen bir istikamet. İşte bugün burada sağlanan huzur ortamının daha da kalıcı hale gelmesi Şırnak'tan iyi haberler verilmesinin çok güzel bir örneği. Hele ki bunu sporla yapıyor olmak, sporun kardeşliği, birleştiriciliğini ön plana çıkarıyor olmak, sadece ulusal değil uluslararası birliktelik mesajı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTELİĞİN, SEVGİNİN, DOSTLUĞUN, BARIŞIN EN ÖNEMLİ OLAYI TENİSİN CENTİLMENLİĞİ"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da Bakanlığın sporun tabana yayılması talimatından sonra federasyon olarak stratejiler belirlediklerini belirtti.

Turnuvada 8 Şırnaklı kız çocuğunun da yer aldığını ifade eden Durmuş, "Kendi ilinde ve seyircisi önünde oynayabilme şansı elde edebilmiş sporcularımızın daha önce bırakın Avrupa'da tenis oynamayı, tenisin sadece zenginlerin oynayabileceği bir spor olarak algılandığı bir yerde şu anda şükürler olsun ki Şırnak'ta tenis oynuyor. Birlikteliğin, sevginin, dostluğun, barışın en önemli olayı tenisin centilmenliği. Bu centilmenliği sporcularımızın rakibini yenmeye çalışırken korumaya çalışması, bizim için tenisin olmazsa olmazı." ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise birliktelik ve uyumun her zaman başarı getirdiğini belirterek, valisiyle, milletvekiliyle, tüm birimlerle tek yumruk halinde olduklarını söyledi.

Şırnak'ın geçmişte çok sıkıntılar çektiğini ifade eden Yarka, şöyle konuştu:

"Özellikle bu gençlik çok çekti. Şu anda Cudi Dağı'nın yamacındayız. Eskiden bu dağda, yamaçlarda top seslerinden, barut kokusundan bu gençlerin spor yapma imkanı kalmamıştı. Ama son yıllarda o kadar güzel bir sıçrama oldu ki bugün Cizre ilçesinde belediyelerimiz Efeler Ligi'nde Avrupa'da oynama şansı yakaladı. Şırnak Belediyesi kız takımı, 1. Lig'e çıktı. Her dalda Şırnak günbegün sportif faaliyetlerde olduğu gibi tüm dallarda, eğitimde bile 58 tıp kazanan öğrencimiz oldu."

"TÜM DÜNYAYI CUDİ'YE BEKLİYORUZ"

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise kentin kısa zamanda devletin büyük gücüyle ayağa kalktığını vurgulayarak, "Şırnak'ı gezseniz artık tanımayacaksınız. Gençlerimizin güzel günleri oluyor ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Geçen sene 40 yıldır çıkılamayan Cudi Dağı'na çıktık. Bu yıl bir hafta kalmayı planlıyoruz. Şimdiden tüm Türkiye'yi ve tüm dünyayı Cudi'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı.