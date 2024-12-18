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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta keklik avına 89 bin 261 TL ceza | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta yasa dışı keklik avlayan 4 kişiye 89 bin 261 TL ceza

        Şırnak'ta, yasadışı 11 kınalı kekliği avladığı belirlenen 4 avcıya toplamda 89 bin 261 TL idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:46
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        Şırnak'ta keklik avına 89 bin 261 TL ceza
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde jandarma yol arama ve kontrol noktası ile Habur Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalarda, 11 kınalı keklik ele geçirdi.

        El konulan keklikler, kurumun Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan kınalı kekliklerden 5'i Şırnak-Siirt kara yolunda doğal yaşam alanına bırakılırken, 6'sı da Gaziantep Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'na gönderildi.

        Kınalı keklikleri avladığı belirlenen G.S., M.T., F.G. ve Ş.İ. isimli şüphelilere de toplamda 89 bin 261 TL idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

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        #keklik
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