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Şırnak'taki feci kazada kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Şırnak'ta, kamyonet ile otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Giriş: 23.04.2023 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak'ta feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı
DHA

Şırnak'ta, kamyonetle otomobil çarpıştığı 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Cizre ilçesi İdil çevre yolunda meydana geldi. Hidrolik bom vinci taşıyan, Mehmet Şah Seçkin (42) yönetimindeki kamyonet, aynı yöne giden F.G. (27) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Seçkin ile Mesut Arsokay (13) hayatını kaybetti, E.A. (6), B.A. (42), E.A. (15), H.A. (46), R.S. (33), C.S. (14), F.G. (27) ile D.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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